Madaxweynaha Somaliland oo kulan degdeg ah isugu yeedhay Xisbiyada Qaranka

By

Hargeysa (Hargeisa Press)- Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa waxaa uu maanta kulan ballaadhan xarunta Madaxtooyada kula qaatay Guddoomiyeyaasha iyo Hoggaanada Saddexda Xisbi Qaran ee WADDANI, KAAH iyo KULMIYE.

Madaxweynaha Somaliland, ayaa waxaa uu Saddexda Xisbi Qaran uga mahad naqay inay ajiibeen kulanka uu ugu yeedhay, isaga oo 3-da Xisbi Qaran ugu hambalyeeyay guushii ay Xisbiyo ahaan ka soo hooyeen doorashooyinkii ka dhacay dalka, iyagoo ahaan doona Xisbiyada Qaranka ee 10-ka sanno oo socda.

Waxaa uu Madaxweynuhu hoggaanka saddexda Xisbi u sheegay in la kulanka iyo xog warranka Xisbiyada Qaranku uu noqon doono mid ay Xukuumaddiisu joogtayn doonto si wada tashi buuxa looga yeesho arrimaha Qaranka mudnaanta u leh iyo kolba wixii soo kordha ee u baahan in laga wada tashado.

Madaxweynuhu wuxuu Xisbiyada Qaranka u sheegay in ay qayb ka yihiin talada Qaranka, wuxuuna u ballan qaaday in uu si toos ah ula socdsiin doono kolba wixii Qaranka ku soo kordha.

Intaa kadib, Madaxweynuhu wuxuu Guddoomiyeyaasha iyo Hoggaanada Saddexda Xisbi Qaran si qoto dheer ugaga xog warramay guud ahaannba arrimaha amni ee dalka, gaar ahaan colaadaha ka aloosan Degmada Ceerigaabo.

Madaxweynuhu wuxuu sheegay in Xukuumadiisu aanay ahayn mid dadkeeda kula jirta dagaal, balse ay tahay waajib Dastuuriya in dalka laga difaaco cadow kasta oo isu soo bahaysta, Ciidamada Qarankuna ay amar buuxa ku qabaan in ay difaacaan dalka iyo dadkaba.

Dhinaca kale, Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxman Maxamed Cabdilaahi wuxuu mar kale gogol nabadeed oo aan shuruud lahayn ugu baaqay cid kasta oo ku lug leh colaadaha ka aloosan bariga gobolka Sool iyo Degmada Ceerigaabo.

Intaa kadib, waxa hadalka la wareegay labada Xisbi Mucaarid ee Qaranka KAAH iyo KULMIYE waxayna Madaxweynaha si milgo leh ugaga mahad naqeen kulanka wada-tashi ee uu ugu yeedhay Xisbiyada Qaranka, waxayna sheegeen in tallaabadan uu qaaday Madaxweynuhu tahay mid u adeegaysa danaha Qaranka Somaliland.

Labada Xisbi Mucaarid waxay ballan qaadeen in ay Madaxweynaha iyo Xukuumadiisaba si dhaw ula shaqayn doonnaan, xag Amni, xag dhaqaale iyo xagga midaynta ummadda Somaliland, waxaanay Madaxweynaha u soo jeediyeen talooyin waayeelnimo oo dhaxal-gal ah oo la xidhiidha xaaladaha Amni ee dalka iyo sidii loo maarayn lahaa colaadaha haatan taagan.

Sidoo kale, labada Xisbi Mucaarid waxay Madaxweynaha u ballan qaadeen in ay dhankooda Xukuumadda kala shaqayn doonaan wacyigelinta iyo kobcinta garaadka bulshada, midaynta ummadda iyo la dagaallanka baro-bogaandada iyo hadallada naxliga leh ee lagu kala qaybinayo Bulshada Somaliland.

Labada Xisbi Mucaarid waxay Madaxweynaha kula taliyeen in la kobciyo lana awoodeeyo Xisbiyada Siyaasadda ee Qaranka iyo hannaanka dimuqraadiga, taasoo suurto gelin doonta kobcinta aragtida iyo garaadka bulshada iyo in si wadajir ah loola dagaallamo Qabyaaladda iyo kala qaybinta bulshada JSL.

Ugu dambayntii, waxa kulanka hadal kooban ka soo jeediyey Hoggaanka sare ee Xisbal Xaakimka WADDANI, waxayna sheegeen in ay labada Xisbi Mucaarid la qabaan, lana qaateen dhammaan arrimaha ay kulanka kaga hadleen. Xisbal Xaakimka WADDANI wuxuu soo jeediyey ka wada shaqaynta arrimaha mudnaanta u leh Qaranka, gaar ahaan sidii talo Qaran looga yeelan lahaa xasilinta shaqaaqooyinka ka taagan Degmada Ceerigaabo iyo Baiga Sool.

Kulankan oo ahaa mid Qaranka u laahaa muhimmad weyn waxa soo xidhay Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxman Maxamed Cabdilaahi, wuxuuna mar labaad Saddexda Xisbi Qaran uga mahad naqay ka soo qayb-galkooda, kulankaasina wuxuu ku dhammaaday Guul iyo Gobannimo.