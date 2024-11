Madaxweynaha Somaliland oo jawaab siiyay Jabuuti, Fariina u diray codeeyeyaasha berrito

Hargeysa (Hargeisa Press)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxaa uu jawaab kulul uu siiyay dowladda Jabuuti, isagoona sheegay inay ka xumaatay in Somaliland ay Itoobiya heshiis la gasho.

Madaxweynaha Somaliland oo hadalkan ka sheegay muuqaal laga soo duubay, ayaa waxaa uu sheegay in Jabuuti ay ka xanaaqsan tahay la macaamilka ay Somaliland la samaysay Itoobiya.

Wuxuu sheegay in reer Somaliland ay walaaltinimo iyo wanaag u hayaan dowlada Jabuuti, balse ay Jabuuti ka xuntahay in ay Somaliland wax qabsato, isagoona xusay in aanay Somaliland qabanin in lagu yidhaa maxad Itoobiya ula hadlaysaan.

Sidoo kale, Madaxweyne Muuse Biixi, ayaa waxaa uu sheegay in Somaliland aanay khiyaamo kula kicin Jabuuti.

Madaxweynaha Somaliland, ayaa sheegay in markii ugu horaysay ay Somaliland heshay dowlad diyaar u ah in ay aqoonsato, taasi oo ah buu yidhi dowladda Itoobiya.

Ugu dambayntii, Madaxweynaha ayaa waxa uu shacabka Somaliland ugu baaqay in maalinta berrito ah ay muujiyaan midnimo iyo qaranimo.

Hoos ka daawo muuqaalka