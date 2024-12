“Maalintaan xilka la-wareegay, waxaan nafteyda ka mamnuucay dulmiga, musuq-maasuq iyo khiyaamada”

Madaxweynaha Somaliland, ayaa kulanka aqoon-is-waydaarsiga Golaha Wasiirrada waxaa uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysa.

Ugu horreyn waxa uu Madaxweynaha Somaliland, ku bogaadiyay xubnaha Golaha Wasiirrada ka qaybgalka firfircoon, maskaxda iyo wakhtiga ay geliyeen iyo nuxurka qiimaha badan ee ka soo baxay kulanka, iyo maskaxaha kala duwan ee ay isu geeyeen labadaas maalmood.

Waxa uu Madaxweynuhu xusay in labada maalmood ee uu kulanku socday ay ahaayeen laba maalmood oo lagu dejiyay sees fiican oo bar bilow u noqon doona geeddiga isbeddelka togan iyo wax qabadka ee qaranka.

Sidoo kale, waxaa uu xubnaha Golaha Wasiirrada u sheegay in waxaa ay shacabku ku doorateen aanay ahayn abaal celin ama in ay ka sareeyaan dadka kale, balse buu yidhi ay ahayd tuhun iyo dareen ay ka qabeen in ay wax ka qaban karnaan baahiyaha iyo galdaloolooyinka ay tebayaan in ay jiraan.

Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa waxaa uu sheegay in maalintii uu xilka la wareegay uu naftiisa ka mamnuucay dulmiga, musuqmaasuqa, khiyaamada, eexda iyo ka habrashada xaqa.

Waxaanu Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu xubnaha Golaha Wasiirrada faray in ay ka dheeraadaan arrimahaas.

Hoos ka akhriso nuxurka khudbada Madaxweynaha

“Mudanayaasha Golaha Wasiirrada, Masuuliyiinta kale ee qaranka, iyo aqoonyahanka dhammaantiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.