Jaamac Muuse Jaamac oo ka hadlay muhiimada Wargeys laga daah-furay Somaliland

Hargeysa (Hargeisa Press)- Guddoomiyaha xarunta Dhaqanka Hargeysa ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac, ayaa ka qayb galay madal lagu daah-furayay wargeys noociisu ku cusub yahay gayiga Soomaalidu degto, kaasi oo dalka Somaliland laga hirgeliyey taariikhda markii ugu horreysay.

Wargeyska oo lagu magacaabo “Security Maritime & Development Journal” oo ay daah-furtay Jaamacadda Abaarso Tech University, ayaa ah daabacaad loogu talagalay in wax lagaga qabto arrimaha muhiimka ah ee Badda Cas, Gacanka Cadmeed, iyo wixii ka baxsan. wuxuuna si joogto ah u daabici doonaa maqaallo cilmi-baadhis oo tayo sare leh, daraasado kiis, iyo warbixinno ku saabsan mowduucyada muhiimka u ah gobolka, oo ay ku jiraan xeeladaha amniga badda, fududeynta ganacsiga, iyo ilaalinta nidaamka deegaanka badda.

Hase ahaatee, Wargeyska, oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah, wuxuu u adeegaayaa sidii iftiin aqooneed, wuxuu fududaynayaa doodaha qoto dheer ee ku saabsan amniga marin biyoodka badda cas, horumarinta dhaqaalaha, iyo joogtaynta gobolka.

Ujeeddooyinka muhiimka ah waxaa ka mid ah in la horumariyo wada-hadallada istaraatiijiyadeed ee tabashooyinka badda, muujinta doorka Somaliland ee amniga gobolka, iyo dhiirigelinta iskaashiga cilmi-baadhista badda.

Jaamac Muuse Jaamac, Guddoomiyaha xarunta Dhaqanka ee Hargeysa, ayaa madasha daah-furka Wargeyska hadal ka jeediyay, ayaa waxaa uu si weyn u boggaadiyay Jaamacadda Abaarso Tech University iyo Guddoomiyaha Jaamacadda Dr. Axmed Xuseen Ciise.

Waxaanu ku boggaadiyay tallaabada ku dhiirashada leh ee ay ku hirgeliyeen Wargeyskan noociisu ku cusub yahay dalka iyo dhulka Soomaalida.

Guddoomiye Jaamac, ayaa wuxuu sheegay in Guddoomiyaha Jaamacadda Abaarso Tech Dr. Axmed Xuseen Ciise, in ilaa iyo wakhtigii uu maamulayay machadkii IPRT ay isaga tiimkiisa looga bartay in ay dalka keenaan wax aan hore u jirin.

Wuxuu xusay in IPRT uu ahaa inistuushankii qaban-qaabiyay barnaamijkii ugu horeeyay ee lagaga hadlaayo cilmi-baadhisyada arrimaha Somaliland, iyadoo buu yidhi aan la daganayn oo xaaladda lagu jiraa ay adag tahay horraantii sagaashameeyadii.

Waxaa uu sheegay in hore ay u ogaayeen in Dr. Axmed Xuseen Ciise, tiimkiisa, jaamacadda iyo IPRT inay si u eegayeen meeldheer.

Guddoomiyaha xarunta Dhaqanka Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac, ayaa hirgelinta Wargeyska ku tilmaamay tallaabo labaad oo ay ku dareen Dr. Axmed Xuseen Ciise iyo tiimkiisu in ay furaan joornaalkan, oo uu sheegay inuu yahay mid aad loogu baahnaa.

Jaamacadda Abaarso Tech waa machad hormuud ka ah Somaliland, waxaana ka go’an in ay bulshada awood u yeelato iyada oo loo marayo waxbarasho, cilmi baadhis, iyo dadaallo horumarineed oo waara. Iyada oo xoogga la saarayo hal-abuurnimada iyo heerka sare ee tacliinta, ATU waxa ay sii waddaa in ay gacan ka geysato kobaca Somaliland iyo xasilloonida gobolka iyada oo loo marayo barnaamijyo iyo hindisayaal kala duwan.