Itoobiya $976 Milyan oo Dollar Ka Heshay Ganacsiga Dibadda

Addis Ababa (Hargeisa Press) – Wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta ee dalka Itoobiya, ayaa xaqiijisay in rubucii hore ee sanad miisaaniyadeedkan ay Itoobiya ka heshay dhoofinta $976 milyan oo dollar.

Iyadoo uu goob joog ka yahay Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, dib u eegista waxyaabihii u qabsoomay dhinacyada dhaqaalaha iyo dhaqaalaha rubucii hore ee sanad miisaaniyeedka 2022/23.

Wasiirka Qorshaynta iyo Horumarinta ee Itoobiya Fitsum Aseffa, ayaa soo jeedisay warbixinta saddex biloodlaha ah.

Saddexdii bilood ee ugu horreeyay ee sannad-maaliyadeedka, ayay sheegtay in qulqulka lacagaha qalaad uu kordhay boqolkiiba 14.

Waxa ay sheegtay in $976 milyan oo ka mid ah ay ka heshay ganacsiga dibadda, halka $426 milyan ay ka heshay wax soo saarka beeraha.

Wasiirka, ayaa sheegtay in guulihii laga gaadhay dhanka wax soo saarka iyo macdan qodista ay muujiyeen hoos u dhac yar marka loo eego isla muddada sanadiyeedka la soo dhaafay.

Wasiir Fitsum waxa ay tilmaamtay in qiimaha wax soo saarka ubaxa uu ka mid yahay wax soo saarka ee muujiyay horumar la taaban karo.

Waxa ay hoosta ka xariiqday in tahriibka iyo ka ganacsiga sharci darada ah ay yihiin caqabadaha dhanka ganacsiga, waxa ayna sheegtay in loo baahan yahay in horumar laga sameeyo si dhibaatooyinkaasi mustaqbalka looga hortago.

Wasiirka, ayaa warbixinteeda ku sheegtay in $67.2 milyan oo badeecooyin ah lagu beddelay wax soo saarka gudaha.

Fitsum waxa ay sheegtay in dakhliga dowladda uu kordhay boqolkiiba 8.6 rubucii, waxayna sharaxday in 93.1 bilyan oo Birr laga soo ururiyey cashuuraha iyo kuwa aan cashuurta ahayn.

Waxay kaloo xustay in 51 bilyan ay ka heleen canshuurta dakhliga.

Sida lagu sheegay warbixinta Wasiirka, waaxda adeegga, oo ay ku jiraan gaadiidka, waxay heleen 1.2 milyan oo doolar oo dakhli ah rubucii.

Waxay kaloo xustay in fursado shaqo oo joogto ah loo abuuray in ka badan 420,000 oo muwaadiniin dalka Itoobiya oo dhan ah.