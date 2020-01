Hargaysa: Shirkadaha Dhiig Miiratada Ah Iyo Dawlada Oo U Shuraakoobey Shacabka.

Shirkadaha ka shaqeeya laydhka iyo kuwa isgaadhsiinta ayaa cashuur ay saartay dawlada Somaliland isku dhaafiyay shacabka oo markii horaba la tacaalayay lacag xad dhaaf ah oo shirkaduhu ka qaadaan shacabka.

Arinkan ayaa waxaa qoraal uu kaga hadlayo soo gaadhsiiyay shabakada HargeisaPress, Abwaan Maxamed CabdiQaadir Colhaye oo inta badan wax ka qora arimaha Bulshada, waxaanu qoraalka abwaanka oo dhamaystirani uqornaa sidan:-

In dhaweydba waxaa xadhkaha goostay oo karkaarada jabsadey dulmiga iyo tacadiga lagu hayo shacabka tiisiiba qaadi kari la, ee reer Somaliland marka laga eego xaga dhaqaalaha iyo duruufaha nololeed ee sicirbararku keenay. Waa ilaahay galladii in aynu haysano nabad iyo amni luxdoon oo taama oon ku naaloono, balse waxaad moodaa in la xagal daacinayo guulaha horumar ee lagaadhay waxaana sabab u ah dhacdooyin badan oo qalin makoobaana.

waxa jirta cashuur la saaray shirkadaha dalka ka macaasha sida shirkadaha korontada iyo isgaadhsiinta, waxaaney talaabadaasi waran jaraya halbawlaha ku noqotay shicibkii kadib markii shirkadihii korantadu cashuurtii lagu waajibiyey ee dawladu go’,aamisay ay saareen dadkii shicibka ahaa tusaale ahaan waxa INVOICE ka ama qaan sheegta ku qoran cadadka lacagtii korontada eed isticmaashay iyo lacag cashuura ood bixinayso, iswaydiintu waxay tahay lacagtii adeega korontada waad bixinaysaa oo waad isticmaashee waa maxay cashuurtan la idul saaray MISKIINBAA MISKA LA FUULO LEH cashuurtaasi waatii dawladu dul saartay shirkadaha ,dawladuna lafteedu way ujeeda tacadiga lagu hayo shacabka malahaygase way la socota oo dawladu oo way arkaysaa waxa dhacaya .waana dhibaato haysata shicibka oo bixinaya cashuur maalmeedkii in la saaro cashuur kale.

Waxa igu maqaalo ah in shirkadaha isgaadhsiintu ay cashuurtii la saaray si dadban uga jaraan adeegyada taleefan ee ay bixiyaan iyagoo qadarka lacagta aad ku shubato wax ka jaraya.

Taasina waa halis labaad oo shicibka soo foodsaartay waxaana ay keeni kartaa dhaqaale burbur iyo in dadku noqdaan dabaqad sare iyo mid hoose oo la waayo dabaqadii loo badnaa ee dhexe.

Haddaba SHIRKADAHA iyo dawladu miyeey shicibka u heshiiyeen

