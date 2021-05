Hargaysa: Maxaa Loo Qabtay Qoysaskii Ay Dhibaatadu Ka Soo Gaadhay Roobka?

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Golaha Guurtidda Somaliland ayaa wax ka waydiiyay haayadda ka hor taga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka qoysas ay dhibaato ka soo gaadhay roobabkii dhawaan ka da’ay caasimadda Hargaysa.

Qoysaskaas oo degan agagaarka Dooxa Hargaysa ayay roobabkii maalmihii ina dhaafay da’ay waxaa ka soo gaadhay

Dhibaatooyin kooban oo ay ka mid tahay in Daadadku ka qaaday alaaooyin iyo waxyaabo kale.

Waxaana qoysaskaasi booqday xubno ka mid ah xildhibaanadda golaha Guurtidda Somaliland oo ka war doonay in wax loo qabtay iyo in kale.

Gaar ahaana haaadda dawladda u qaabilsan arrimahaasi ee ka hor taga aafooyinka dabiiciga ah iyo kayka raashinka qaranka.

Si ay arrintaasi wax uga ogaadaan ayay guddo hoosaadka joogtadda ah ee golaha Guurtidda Somaliland waxay u yeedheen guddoomiyaha haayadaasi Faysal Cali Sheekh Maxamed, oo ay wax ka waydiiyeen waxa ay ilaa hadda qoysaskaasi u qabteen.



Sida uu sheegay guddoomiyaha guddi hoosaadka joogtada ah ee golaha Guurtida Somaliland xildhibaan Siciid C/laahi Yaasir, oo ka warbixinayay kadib kulan ay maanta la yeesheen guddoomiyaha haayadda aafooyinka.

Waxaanu sheegay xildhibaanku in kulankaasi uu ka mid yahay waajibaadka caadiga ahaa ee isla xisaabtanka dawladnimadda.

Daawo: Warkaasi:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.