Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye oo ka Hadlay Sida Waddani iyo Kaah u Diiddan Yihiin Ansixinta Gobolnimada Gabilay

Hargeysa,(HargeisaPress) -Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye,ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in ansixinta Gobolka Gabilay ay diiddan yihiin Xildhibaanada Xisbiga Waddani iyo ururka Kaah.

Maxamed Kaahin Axmed ayaa intaa ku daray in aanay ahayn in qadiyad siyaasiya laga dhigo Gobolka Gabilay,madaamada gobalnimada ay xaq u leedahay.

Maxamed Kaahin Axmed oo Arimahaasi ka hadlayayna.Waxa uu yidhi”Ansixinta Gabiley in qadiyad siyaasiya laga dhigo maaha waayo xaqbay u leedahay,waxa markhaati ma doona Musharaxa Xisbiga Waddani oo doonaya in uu cod ka helo gobalka Gabilay,ayaa waxa uu leeyahay gabilay waxa aan keenayaa marka aad 80 cod i siisaan waa wax ceeb ku ah siyaasada.gobalka Gabilay sharciyadii Baarlamaanka ayaanu marinay waxaana ay ahayd in Baarlamaanka ansixiyaan.maxaa keenay Xildhibaanadii Xisbiga Waddani iyo ururka Kaah in ay diidaan Gobalanimada Gabilay,”.

Sidoo kale Maxamed Kaahin ayaa waxa uu tilmaamay in Xisbiga UCID uu ka aaminsanyahay qaranimada inta Kulmiye k aaminsanyahay.Waxaanu yidhi”Xisbiga UCID qaranimada inta aanu ka aaminsanahay ayuu ka aaminsanyahay, idiinma sina labada Musharax qarankana uma sina ninka Siilaanyo wax ka qorayay waxaanu garanayn.Siyaasadda marbuu si khaldan daaqada uga soo galay.Kulmiye Gabilay waxa isku keenay halgankii bini aadamka haddii uu taariikhdiisa ilaashan waayo macno malaha,”