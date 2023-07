Guddoomiyaha Gobolka Saaxil oo Beeniyay In La Weeraray

By Wararka Maanta

Berbera (Hargeisa Press)- Guddoomiyaha gobolka Saaxil Cali Cabdilaahi (Cali Case), ayaa waxaa uu ka hadlay wararka sheegaya in lagu rasaaseeyay tuulada isku-dar oo u dhaxaysa degmooyinka Go’da Weyn iyo Sheekh.

Guddoomiyaha gobolka Saaxil oo u waramay Telefishanka Qaranka ee Dowladda Somaliland, ayaa been abuur ku tilmaamay wararkaasi oo sheegaya in dableydii gashay Buurta Gacan-libaax ay jidgooyo u galeen oo ay rasaaseeyeen, isagoona sheegay in aanay waxba ka jirin oo uu yahay war boro-bogaando ah.

Waxaanu guddoomiyaha gobolka Saaxil tilmaamay in aanay wax dhibaato ahi ka dhicin deegaankaas islamarkaana ay xaalada deegaanku nabad tahay.

Guddoomiyuhu, wuxuu intaas ku daray in uu muddo joogay degmada Go’da weyn oo uu kula kulmay waxgaradka deegaanka oo uu kala hadlay in dadweynuhu aanay wax cabsi ah qaadin oo ay hawlahooda iska qabsadaan.

Guddoomiyaha gobolka Saaxil, ayaa wuxuu sheegay in markii uu gaadhay tuulada isku-dar uu uga sii gudbay Sheekh islamarkaana ay gabi ahaanba been abuur tahay warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegayay in jabhadii gashay Buurta Gacan-libaax weerartay weftigii Guddoomiyuhu hoggaaminayay.

Hoos ka daawo muuqaalka warka