Gelitaanka Badda Cas ee Itoobiya iyo doorka Somaliland

Qodobo muhiim ah oo ka soo baxay RW Abiy Axmed

Dabagal nabadeed: Itoobiya waxay doonaysaa inay galaan badda cas iyada oo aan colaadi jirin. Dhaxalka Jiilasha: Abiy waxa uu yidhi, “Haddii aynaan gaadhin, caruurteenu way gaadhi doonaan,” isaga oo hoosta ka xariiqay himilada jiilka.

Is-afgaradka Somaliland: Horraantii sannadkan, Itoobiya iyo Somaliland waxay kala saxeexdeen heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan marin-u-helidda badda si ay u aqoonsadaan Somaliland. Markii hore waxaa loo soo jeediyay heshiis 99 sano ah, markii dambe waxaa lagu beddelay 50 sano, taas oo Abiy uu ku difaacay heshiis aan gardaro ahayn, oo sharci ah.

Muhiimadda istiraatijiyadeed ee Somaliland iyo Dekedda Berbera

Iyada oo Somaliland ay bixinayso Dekedda Berbera, oo ay horeba maalgashi weyn uga heshay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta, ayaa gobolku leeyahay awood istaraatiijiyadeed. Is-afgaradka ayaa la sheegay inuu soo jeedinayo in Itoobiya laga kireeyo dhul xeebeed 20-KM ah, si ay u isticmaasho saldhig badeed halkii ay ka noqon lahayd deked ganacsi, iyadoo xaaladda Somaliland ay tahay aqoonsi rasmi ah oo ay ka hesho Itoobiya iyo kordhinta isticmaalka Itoobiya ee Berbera. Intaa waxaa dheer, Somaliland waxay raadinaysaa faa’iidooyin dakhli, oo ay ku jirto suurtagalnimada in la sugo boqolkiiba dakhliga sannadlaha ah ee Ethiopian Airlines.

Si kastaba ha ahaatee, madmadowga qaar ayaa weli ku jira tixraacyada Itoobiya ee ereyga “helitaanka badda.” In kasta oo saraakiisha Itoobiya ay si joogto ah u sheegaan gelitaanka badda ee Badda Cas, marar dhif ah ayay sheegaan “saldhigga badda,” taas oo soo jeedinaysa ujeedo ballaadhan oo laga yaabo inay ku jiraan saldhig milateri iyo deked ganacsi labadaba. Tani waxay dhalinaysaa su’aalo muhiim ah: Itoobiya ma waxay doonaysaa inay maamusho saldhig iyo deked labadaba? Somaliland ma ogolaan doontaa soo jeedintaas, mise waxay ka hor imanaysaa qodobbada lagu heshiiyey?

Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa markii uu soo idlaaday heshiiskaasi waxa uu caddeeyay in heshiiskaasi uu qeexayo saldhig badeed, balse aanu ahayn deked. Waxa uu hoosta ka xariiqay in iskaashigan uu yahay mid ay labada dal ka wada faa’iideysanayaan, iyadoo Somaliland ay rajaynayso in Itoobiya ay si weyn uga faa’iidaysato dekedda Berbera.

Xiisadaha gobolka iyo saameynta diblomaasiyadeed

Xaalada diblumaasiyadeed, ayaa cirka isku sii shareertay, gaar ahaan Itoobiya iyo Soomaaliya, ka dib heshiiskii Itoobiya ay la gashay Somaliland oo ay Soomaaliya u aragto qayb ka mid ah dhulkeeda. Iyadoo taas ka jawaabeysa, Soomaaliya waxay eriday safiirkii Itoobiya, waxayna u yeedhtay midkeeda Itoobiya, waxayna Itoobiya ka saartay ciidamo nabad ilaalin ah oo uu hoggaaminayo Midowga Afrika mustaqbalka ee loo qorsheeyay inay beddelaan ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya (ATMIS). Tallaabada lagu xoojinayo amnigeeda, ayaa sidoo kale Soomaaliya waxay heshiis iskaashi milateri la saxeexatay Masar, taasoo xoojinaysa isbahaysiga Masar iyo Ereteriya oo shir madaxeedkii ka dhacay Asmara.

Aragtida caalamiga ah ee xiisadaha Geeska Afrika

Dowladda Ingiriiska iyo hay’adaha caalamiga ah, ayaa walaac ka muujiyey saamaynta uu yeelan karo is-afgaradka Itoobiya iyo Somaliland. Boqortooyada Midowday (UK) waxay xaqiijisay inay taageerto madax-banaanida Soomaaliya iyadoo dhinaca kale dhiirigelinaysa diblomaasiyadda iyo wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Turkiga ayaa u soo galay dhexdhexaadin ahaan, iyadoo UK ay taageerto dadaalladan lagu qaboojinayo xiisadda iyo horumarinta xalalka diblomaasiyadeed. Tan iyo 2019, UK waxay ku yaboohday in ka badan 1 bilyan oo gini gargaar bini’aadantinimo Bariga Afrika, iyadoo wax ka qabanaysa saamaynta abaaraha, fatahaadaha, iyo colaadaha gobolka.

Doorka Somaliland ee xasiloonida gobolka

Iyada oo ay xiisado ka taagan yihiin Geeska Afrika, Somaliland waxa ay isku arkaysaa maqaam saameyn gaar ah leh. Somaliland oo awood u siinaysa inay Itoobiya gasho badda cas, waxay xoojin kartaa miisaankeeda dhaqaale iyo siyaasadeed, iyada oo isu dhigaysa xubin muhiim u ah juquraafi ahaan gobolka. Heshiiskani waxa uu awood u leeyahay inuu Somaliland ku xoojiyo aqoonsiga caalamiga ah, iyadoo taageerada Itoobiya ay ka dhigan tahay guul muhiim ah.

Colaada ka socota Sudan

Marka laga soo tago xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaa weli walaac xooggan laga muujinayaa xiisadda ka taagan Suudaan. Baahiyaha bini’aadantinimo ayaa kor u kacay, iyadoo in ka badan 24 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar. Boqortooyada Midowday (UK) waxay ballan-qaadday £113.5 milyan si ay u caawiso Suudaan waxayna sii waddaa u doodista xabbad-joojin joogto ah iyo iskaashi caalami ah oo ballaadhan.

Raacitaanka Itoobiya ee marin-u-helidda Badda Cas ee Somaliland, oo ay barbar socdaan isbeddellada dublamaasiyadeed ee gobolka, ayaa hoosta ka xarriiqaya siyaasadda qalafsan ee Geeska Afrika. Marka doorka Somaliland uu udub dhexaad u yahay horumarkan, su’aalaha ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee ku saabsan damaca “bad gelitaanka badda” ee Itoobiya ayaa muujinaya baahida loo qabo caddayn iyo diblomaasiyad taxaddar leh.

Iskaashiga istiraatijiyadeed ee Somaliland la leedahay Itoobiya waxa uu awood u leeyahay in uu dib u qeexo xidhiidhka gobolka, kor u qaado xasiloonida, iyo kobcinta koboca dhaqaalaha—haddii loo fuliyo si is ixtiraam iyo hufnaan leh. Cutubkan daah furaya waxa uu ku baaqayaa ka-qaybgalka istiraatijiyadeed iyo in si taxadar leh loo miisaamo danaha gobolka si loo maro waddo aan la hubin balse wax bedeli karta.