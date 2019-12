Garyaqaanka guud Golaha Wakiilada ayaa ka hadlay Sababaha ay xilka ku waayi karaan Koomishanka Doorashooyinka Qaranka.

Hargeysa,(HargeisaPress)—Garyaqaanka guud ee Golaha Wakiilada Somaliland Garyaqaan Mustafe Maxamed Xaaji Daahir ayaa ka hadlay sababaha loo kala diri karo Koomishanka Doorashooyinka Qaranka.

Mustafe Maxamed Xaaji Daahir oo Maanta u Waramayay Telefishanka Qaranka Somaliland ayaa waxa uu sheegay in Xeerka Doorashooyinka ay ku caday waayida Xubin nimada Koomishanka Doorashooyinka Qaranka,

Mustafe Xaaji Daahir oo Arimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi”Xeerarka Doorashooyinka Qaranka waa xeerar Maamul oo laga soo Dheegtay Dastuurka dalka Somaliland waxa jira Saddex Marxaladood oo uu ku Banaan karo xilka Xubnaha Koomishanka Doorashooyinka waxa ka mida hadii xubin Geeri ku timaado xilku waa Banaanayaa hadii xubin ka midi Koomishanka is casisho wuu Banaanayaa waxa kale oo uu ku Banaanayaa xilka Koomishanka Dooraahooyinka marka uu muddo Xileedka Shanta sanno ee Koomishanka Doorashooyinka uu ka dhamaado,”.

Mustafe Xaaji Daahir oo hadal kiisa sii wataa waxa uu yidhi”Waxa kale oo jira Saddex Marxaladood oo xilka lagaga qaadi karo waxa ka mida hadii ay Jabiyaan Qodob ka mida Shuruudihii lagu soo doortay,cida awooda u leh ee xilka ka Xayuubin kartaa waa Madaxweynaha Somaliland sida uu Sheegayo xeer 20.waxaana aan soo Jeedinayaa in Tashuushka dadka lagu furayo in laga daayo Sharciguna waa qoranyahay,Masuuliyiinta Qaranka ayayna u talaa fulinta Go,aamadaa ay soo saareen Gudiidii dhexdhexaadinta waana aan soo Dhawaynayaa Go,aamadaa ay soo saareen gudidu waxaana aan gudida ku Hambalyaynayaa in ay ku soo dareen Go,aamadaa ay soo saareen in Sharciga la Mariyo,”.

