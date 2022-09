Gabiley: Mujaahid Aadan-Maal oo Xabsiga La-dhigay iyo Rasaas Ka Dhacday Magaalada

By Wararka Maanta

Gabiley (Hargeisa Press) – Wararka naga soo gaadhaya magaalada Gabiley, ayaa waxaa ay sheegayaan in xabsiga magaalada Gabiley loo taxaabtay Mujaahid Aadan Maal Caqli oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Ciidamada Qaranka Somaliland.

Mujaahid Aadan Maal, ayaa waxaa la xaqiijiyay in xalay lagu xidhay Magaalada Gebilay xilli ay soo gaadheen wefdiga Madaxweyne Muuse Biixi oo ka soo laabtay dhinaca Magaalada Boorama.

Lama ogga sababta xadhigiisa, balse ilo wareedyo xogogaal ah oo la hadlay Shabakada Hargeisapress, ayaa sheegay in Mujaahid Aadan Maal oo doonayay inuu Madaxweyne Biixi la hadlo ay is fahmi waayeen Ilaalada Madaxtooyadda, taas oo kadibna sababtay in la xidho.

Sidoo kale, waxaa la sheegay in markaasi kadib la maqlayay tacshiirado rasaas ah oo ka dhacay goobta, sida ay dad ka ag dhowaa noo sheegeen, wallow aan la xaqiijin wax khasaare ah oo ay geysteen.

Mujaahid Aadan Maal, ayaa ka mid ah saddexda halyey ee ka nool 11 mujaahid oo hadhcad kala baxay xerada Birjeex Muj. Col. Cabdullaahi Askar Barkhad oo ka mid ahaa geesiyaashii ku suntanaa halganka iyo gobinimada ay ku faanto Somaliland ee shacbiga Somaliland ka tuuray heeryadii Taliskii Millateriga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre.