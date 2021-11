Fanaanadda Sahra Ilays Oo Shaqadii Ciidanka Qaranka Laga Eryay

By admin

Hargaysa (HP): Fannaanada Sahra Axmed C/laahi (Ilays), oo kamid ah fannaaniinta reer Somaliland kana tirsan fannaaniinta ciidanka qaranka ayaa sheegtay in shaqadii ciidanka qaranka laga joojiyay.

Kadib markii ay shalay hees ka qaaday furitaanka shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani oo maanta lagu soo gebagabeeyay magaaladda Hargaysa.



Fanaanad Sahra Ilays, ayaa sheegtay in maddaama oo ay tahay fannaanad qaran, isla markaana ay saddex-da xisbi qaran u siman yihiin inay hore ugu heestay xisbiga KULMIYE.

Balse aan la qabsan shaqadana laga joojin, hase yeeshee markii ay shalay ka heestay shir weynaha Xisbiga WADDANI, isla saaka ayaana laga eryey shaqadii qaranka.



Fannaanadan Sahra ilays, oo madasha shir weynaha xisbiga WADDANI ka hadashay kadib markii loo sheegay in shaqadii ciidanka qaranka laga eryay ayaa xustay inay hadda laga bilaabo ay ka tirsan tahay Xisbiga WADDANI.

Hadaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa heestii ay Sahra Ilays shalay ka qaaday furitaanka shirweynihii xisbiga Waddani.

