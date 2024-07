Duufaanta Freddy oo noqotay duufaantii ugu dheerayd ee la diiwaan-geliyo

Geneva (Hargeisa Press)- Ururka Saadaasha Hawada Adduunka (WMO) ayaa Salaasada maanta ku dhawaaqay duufaanta Tropical Cyclone Freddy in ay tahay duufaantii ugu dheerayd ee la diiwaan geliyo kulaalaha, iyadoo jirtay 36 maalmood.

Duufaanta, ayaa ku soo dhacday badweynta Hindiya, iyadoo ka soo bilaabantay xeebaha Waqooyi-galbeed ee Australia, waxayna gaadhay koofurta Afrika bilihii February iyo March 2023. Waxay geysatay khasaare nafeed iyo mid dhaqaale oo la taaban karo oo soo gaadhay dalalka ay sida weyn u saameysay.

Guddiga caalamiga ah ee WMO ee khubarada ah, ayaa aqoonsaday muddada Freddy ee “36.0 maalmood ee heerka duufaanta kulaalaha ama ka sarreeya sida rikoodhka cusub ee adduunka ee muddada ugu dheer ee duufaannada kulaalayaasha.”

Rikoodhkii hore wuxuu ahaa Tropical Cyclone John ee Waqooyiga Badweynta Baasifigga 1994. Sida laga soo xigtay hay’adda cimilada ee Qaramada Midoobay, waxay ku jirtay xaalad kulaylaha ah ama ka sarreeya muddada isku darka 714 saacadood, ama 29.75 maalmood.

Freddy waxa kale oo lagu dhawaaqay duufaantii labaad ee ugu dheerayd xagga masaafada, iyada oo ku socdaalaysay 12,785 kiiloomitir ± 10 km (7,945 mayl, 6,905 mayl-badeed) iyada oo maraysa heerka duufaanta kulaalale ama ka badan. Yooxanaa wuxuu daboolay 13,159 kiiloomitir ± 10 km (8,177 mayl, 7,105 nautical miles) heerka duufaanta kulaalaha ama ka sare.

WMO waxay sheegtay in fogaantan oo kale ay tahay “ku dhawaad ​​33% wareegga dhulka.”

“Freddy wuxuu ahaa duufaan la yaab leh oo kulaylaha ah, kaliya maaha cimrigiisa dheer laakiin sidoo kale awoodda uu u leeyahay inuu ku noolaado isdhexgalka dhulalka badan, taas oo nasiib daro cawaaqib weyn ku yeelatay dadka Koonfur-bari Afrika,” Chris Velden, xubin guddiga iyo khabiir kuleylaha duufaanta satellite-ka ee Jaamacadda Wisconsin ee Mareykanka, ayaa sidaa ku yidhi war-saxaafadeed.

Marin dheer oo dhulka u dhow awgeed, Freddy si gaar ah buu u burburiyay, gaar ahaan Madagascar, Malawi iyo Mozambique.

In ka badan 1,200 oo qof, ayaa la sheegay in ay dhinteen ama la la’yahay in ka badan 2,100 ayay ku dhaawacday Malawi, ayay tidhi WMO. Mozambique, in ka badan 1.3 milyan oo qof ayaa ay saameysay, iyadoo in ka badan 180 ay ku dhinteen, halka Madagascar, ku dhawaad ​​200,000 oo qof ay saameeyeen dhulkii koowaad iyo labaad.

Khasaaraha uu geystay Freddy, ayaa lagu qiyaasaa $481 milyan, marka loo eego moodeelka tropical Cyclone Explorer ee Afrika.

Warbixintan waxanu ka soo xiganay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu Agency