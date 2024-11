Buurmadow: “Deegaan colaadeed ayaan u nimid, ciidamo is-horfadhiya ayaan u nimid”

Qorilugud (Hargeisa Press)- Odayaal ka kala socda magaalooyinka Burco iyo Laascaanood, ayaa gaadhay deegaannada Qorilugud iyo Buuhoodle oo ay ka dhaceen dagaalo xoogani, si dhinac kasta uu uga arrinsado joojinta colaadda iyo wixii xal ah.

Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah odayaasha, ayaa sheegay in isaga iyo odayaal kale ay gaadheen halka lagu dagaallamay, ayna la tashanayaan dadka iyo ciddii ay is leeyihiin sida uu sheegay way ka go’daa taladu.

“Deegaan collaadeed ayaan u nimid, ciidamo badan oo is horfadhiya ayaan u nimid, deegaan colaadeed oo colaaddu aad u shidan tahay ayaan u nimid” ayuu yidhi Boqor Buurmadow.

Odayaasha dhawaan gaadhay, ayaa sheegay in marka hore ay xaaladda qiimeynayaan ka hor inta ayna bilaabin howlahooda.

“Marka hore xaaladda ayaan qiimeyneynaa, waxaan la tashi ka sameyneynaa sida ugu habboon ee wax loo qaban karo kaddib ayaan cid la xidhiidhi karnaa”. ayuu yidhi Boqor Buurmadow oo intaas ku daray in ayna arrintu ahayn mid ay caadifad ku galayaan.

“Arrin aan caadifaad iyo deg deg ku galeyno ma aha ee waa arrin aan dooneyno in aan si miisaman u galno”

Boqor Buurmadow, ayaa sheegay in madax-dhaqameedkii talada hayay ay joogaan goobta si coladda loo joojiyo.

“Xaajadani waa xaajo soo noqnoqotay, maanta raggeenna talada reerka haya cidi ma maqna, maanta waa u nimid”.

Dhinacayada dagaallamaya ayay tahay marka hore in ay ka go’an tahay in ay joojiyaan dagaalka si loo gaadho nabad ka dhalata deegaanka, sida uu sheegay Boqor Buurmadow.

“Colaadda joojinteed hal dhinac kuma xidhna, colaadda joojinteedu waxay ku xidhan tahay labada docood” ayuu yidhi Boqor Buurmadow.