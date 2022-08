“Xisbiga Waddani Qalbiga kama wada joogaan Jismigooda ayaa suuqa….”

By admin

Hargaysa (HP): Afhayeenka xisbiga Kulmiye C/naasir Buuni, ayaa dhaliilo culus u jeediyay xisbiyadda mucaaradka ah ee Somaliland gaar ahaana xisbiga Waddani.

Waxaanu ku tilmaamay in xisbiga Waddani masuuliyiintiisu aanay qalbiga ka midaysnqyn, balse qy jismiga uun ka wada joogaan.

C/naasir Buuni, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay munaasibad lagu soo dhawaynayay xoghayaha guud ee cusub ee xisbiga Kulmiye.

Waxaanu sheegay in mudaharaadyadii ay dhawaan magaalooyinka dalka ka dhigeeen xisbiyadda mucaaradku ay muujiyeen in aamay midaysnayn hogaanka xisbiga Waddani.

DAAWO: Afhayeen Buuni Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



