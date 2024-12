“Xaaji Jaamac Oomaar Waa Xalaal Miirad Xalaal Maal ah Ma damco Dhul danguud ah iyo Mid Ciddi Leedahay”

By

Waxaa looga Markhaati Kacey Guud ahaanba Shacabka Somaliland inaanu aheyn, Shakhsi lacagtu daba Socoto, iyo Mid damac Ku taajir ah oo Habeen iyo maalin sahansanaya Dhulka danta guud ee dadweynuhu Leeyahey.

Marka laga taggo Dakhliga uu Dalka soo galiyo Xaaji Jaamac Oomaar Seed ee Cashuurta kasoo xeroota Dekedda weyn ee Berbera oo soddon Sanadood iyo dheeraad Xidhiidh ah, wuxuu maalin walba u taagan yahey oo u dheer innuu kaalinta koowaad ka qeybgalo, wax Kasta oo Qaranku uga baahdo.

Haddaba waxaa la yaab leh Markii dadkii Muxtarimka ahaa ee baladiga ahaa ka gaabsadeen inney Warbaahinta soo fadhiistaan oo ay dhurmaan oo hadlaan, waxaa dhacdey mid aan waligeedba loo fadhiyin Tusaale ahaan in Ragga Reer Bari ee Sheeganaya Madaxda Dhaqanka iyo Horjoogayaasha culimadu ay Ku baanaan in ay Awood iyo xeelad ku qaadanayaan dhulkii danta Guud Khusuusan meelihii waaweynaa ee aan shicib iyo dawllad midna dhuunta u mareyn “annigaa leh”, halka dadkii xalaal miiradka ahaa maalinba koox loo soo abaabulayo, waxaan Leeyahey qoladii ka hadlaysay in Ganacsade Xaaji Jaamac oomaar dhul ka qaadey, waa fadeexad iyo xagxag-shasho cambaareyn iyo canjarafeyn ah Xaajigu waa xalaal miirad xalaal maal ah, oo aan Shaqo ku laheyn, inuu damac foolxumo ah shacabka Somaliland ula yimaado, xaasha,e Xaajigu ma aha Kuwa lacagtu horsocoto iyo Kuwa Lacagta daba Socda midna ee waa Xalaal maal.

Waxaa qorey Cabdifataax Cali Cabdilaahi(gaagaale)