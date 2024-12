Waa maxay sababta Mareykanku u aqoonsanayo Somaliland, siloo sugo Badda Cas?

Ma u muuqataa mid la yaqaan? Waa in. Tani waa Kosovo mar kale.

Sannadkii 2008dii, oo ka soo horjeeday duufaanno mucaarad ah oo ka yimid Ruushka, Seerbiya, iyo xitaa qaar ka mid ah xulafada Yurub, Mareykanku wuu istaagay oo Kosovo u aqoonsaday waddan madaxbannaan. Dhaleeceyntu waxay ka digeen fowdo, aargoosi, iyo dib-u-dhac diblomaasiyadeed. Laakiin Washington si fiican ayey u ogeyd. Waxa ay Kosovo u aragtay in aanay ahayn waajibaad akhlaaqeed oo kaliya balse ay tahay istaraatiijiyad istiraatijiyad ah – iftiinka xasilloonida ee Balkans-ka kacsan iyo miisaan culus oo muhiim u ah saamaynta Ruushka. Taariikhdu way cadaysay go’aankaas. Haddaba, Mareykanku waxa uu haystaa fursad uu ku soo celin karo guushaas uu ku aqoonsaday Somaliland, tallaabadaas oo argagax ku ridaysa Geeska Afrika, waxna ka beddeli doonta dheelitirka awoodda badda cas.

Sheeko Laba Gobol

Isbarbardhigga Kosovo iyo Somaliland waa mid cajiib ah. Labaduba waxay ka soo baxeen ururo guuldarraystay oo leh dawlado waaweyn oo aan shaqaynayn. Labaduba waxay kiiskooda madaxbannaanida ku dhiseen dhabarka cabashooyinka taariikhiga ah, cadaadis, iyo is-maamul joogto ah. Kosovo waxa ay ka go’day Seerbiya ka dib tobanaan sanadood oo ay ku jirtay cadaadis bahalnimo, halka Somaliland ay ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya ka dib sannado badan oo dagaalo sokeeye, la hayb-sooc iyo xukun-ku-taag ahaa oo uu ku hoos jiray taliskii Siyaad Barre.

Si la mid ah Kosovo, Somaliland waxay buuxisay shuruudihii Axdiga Montevideo ee dawladnimada: dhul la cayimay, dad rasmi ah, dawlad shaqaynaysa, iyo karti ay ku geli karto xidhiidhka caalamiga ah. Si ka duwan Soomaaliya, oo la daalaa dhacaysay xasillooni-darro, argagaxiso, iyo musuqmaasuq, Somaliland waxay kobcisay doorashooyin dimuqraadi ah, ilaalinta nabadda, iyo maamul hufan.

Haddana, Somaliland, sidii Kosovo beri ahaan jirtay, waxay weli ku jirtaa mugdi dibloomaasiyadeed—dawlad firfircoon, shaqaynaysa oo aan kursi ku lahayn Qaramada Midoobay.

Muhiim Istaraatiijiyadeed

Saamiga ictiraaf-raadinta Somaliland waa mid aad uga fog calaamadda. Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed waxay ka mid yihiin marin-biyoodyada ugu istaraatiijiyadeed ee ugu muhiimsan adduunka, kuwaas oo keena saadka tamarta iyo badeecadaha u kala goosha Yurub, Aasiya iyo meelo kale. Jabuuti, oo hadda ku taal saldhig millateri oo Shiinaha ah, ayaa gobolkan ka taliya. Saamaynta sii kordheysa ee Beijing waxay halis gelineysaa inay kor u qaaddo dheelitirnaanta awoodda, taasoo siinaysa Shiinaha xannibaad ku aaddan ganacsiga caalamiga ah iyo danaha amniga Mareykanka.

Somaliland gal. Dekadeeda magaalada Berbera, oo wax yar ka xigta Yemen, waxay siinaysaa Mareykanka fursad dahabi ah oo uu ku kala duwanaan karo joogitaankiisa ciidan, isla markaana uu yareeyo ku tiirsanaanta Jabuuti oo sii kordheysa oo Shiinuhu la safan yahay. Saldhigga Mareykanku ku leeyahay Berbera waxa uu u noqon doonaa difaac ka dhan ah balaadhinta Shiinuhu, waxa uu ilaalin doonaa marinnada ganacsi ee muhiimka ah, waxana uu hubin doonaa joogitaanka Mareykanka ee gobolka.

Aqoonsiga Somaliland waxa kale oo ay farriin adag u diraysaa Shiinaha, Turkiga, iyo ciyaartoyga kale ee gobolka sida Masar oo kale ah: Mareykanku kama baxayo badda cas. Taa beddelkeeda, way labanlaabmaysaa, hubinaysaa isbahaysiga, iyo jaan-goynta koorsada xukunka muddada-dheer.

Yaan la iloobin cabbirka akhlaaqda. Dawladnimada Somaliland ee nabada, dimuqraadiga ah waa wax naadir ah oo ka jira gobol ay ragaadiyeen fowdo iyo dawladnimo. Ictiraafku waxa uu Somaliland ku abaal-gudi lahaa hal-adayggeeda iyo sida ay uga go’an tahay dimuqraadiyadda, taas oo tusaale u noqonaysa dawladaha kale ee hiigsanaya. Waa tallaabo la jaanqaadaysa qiyamka Ameerika iyo doorkeeda geesinimada xorriyadda iyo aayo-ka-tashiga. Iyo kuwa gacmaha ka maroorsanaya diidmada Midowga Afrika (AU) ama carada lama huraanka ah ee Soomaaliya, taariikhdu waxay siinaysaa diidmo cad. Sannadkii 2008, Ruushku wuxuu ka qayliyey Kosovo. Seerbiya way xanaaqday. Qaar ka mid ah xubnaha Midowga Yurub ayaa diiday inay la ciyaaraan. Midna waxba maaha. Awood Mareykan ah iyo caddayn akhlaaqeed ayaa adkaaday. Way awoodaa—oo waa in ay mar kale guulaysato.

Khatarta Dhaxalgalka

In dib loo dhigo ictiraafka Somaliland waa fursad dahabi ah oo la lunsado. Waxay u oggolaanaysaa Shiinaha inuu sii xoogeysto Jabuuti, ballaadhiyo cag-dhigga Turkiga ee Soomaaliya, waxayna dhiirri-gelinaysaa maamullada kaligii-taliska ah ee u hanqal taagaya inay ka hortagaan saameynta Mareykanka. Waxaase ka sii daran, waxay tilmaan u tahay in Mareykanku ka maqan yahay aragti iyo go’aan uu ugu dhaqmo si go’aan ah oo uu ku fuliyo danihiisa istiraatijiyadeed.

Dadka dhaleeceeya waxay ku doodi doonaan in aqoonsiga uu khalkhal gelin karo gobolka, laakiin runtu waa caksi. Aqoonsiga Somaliland waxa uu caddayn u keeni doonaa dhul-siyaasadeed mugdi ah, oo xasilin doona mid ka mid ah geesaha ugu qalalaasaha badan Afrika.

Khamaar geesinimo leh oo mudan in la qaato

Wakhtigii dublamaasiyadda taxaddarka leh waa dhammaaday. Mareykanku waa inuu si geesinnimo leh ugu dhaqaaqaa sidii uu u sameeyay Kosovo, si uu u aqoonsado Somaliland oo uu u sugo mawqifkiisa ah awoodda ugu weyn ee badda cas. Haa, waxaa jiri doona diidmo-ka imanaya Shiinaha, Soomaaliya, ciyaartoyga gobolka sida Masar iyo Jabuuti. Laakiin Mareykanka ayaa hore ula kulmay mucaaradad noocaas ah. Waxa ay ka hortimid diidmada qayaxan ee Ruushka, mudaaharaadyada Seerbiya, iyo jidgooyo dublamaasiyadeed oo aan tiro lahayn.

Somaliland waa Kosovo-ta xigta ee Ameerika, fursad ay ku samayn karto taariikh iyo in ay dib u qaabayn karto caalamka si ay ugu roonaato. Saameyntu ma noqon karto mid sare, doorashaduna ma noqon karto mid cad.

Waxa la joogaa wakhtigii Mareykanku si geesinimo leh u aqoonsan lahaa Somaliland. Washington miyay qabsan doontaa xilligan, mise waxay u oggolaan doontaa mawjadaha taariikhda inay dhinac iska xaaqaan?

Prof. Naasir Xuseen Kaahin,

Hargeisa, Somaliland.