Suldaan Baane Oo Soo Dhaweeyay Go’aankii Wasiirka Daakhiliga

Hargaysa (HP): Suldaan Cismaan Baane, oo ka mida madax dhaqameedka Somaliland ayaa soo dhaweeyay go’aankii wasiirka arrimaha guduhu ku amray in dib loo rarro Kaantarooladda degmooyinka Salax iyo Balli-gubadle.

Suldaanku waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid loo baahnaa.

Waxaanu ku amaanay wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kastoo ka soo shaqaysay arrintaasi.

Suldaan Cismaan Baane, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa, waxa kaloo uu xusay in ay muhiim tahay in caasimadu ay lahaato dhul la yaqaano oo u xad ah.

Daawo: Suldaan Baane Oo Arrimahaas Ka Hadlaya:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.