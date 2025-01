Somaliland oo sheegtay in Soomaaliya ay carqaladeynayso dhoofka Xoolaha

Hargeysa,(HargeisaPress)– Xukuumada Somaliland ayaa Dowladda Soomaaliya ku eedaysay in ay farogalin ku hayso xoolaha ka dhoofa Dekeda Berbera, isla markaana ay doonayso in cashuurta xoolaha kasoo xoroota lagu shubo Wasaaradda Maaliyada Soomaaliya.

Wasiirka Xannaanada Xoolaha Somaliland, Cumar Shucayb Maxamed, oo la hadlayay qaybo kamid ah ganacsatada xoolaha, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku lug leedahay farogalin lagu hayo dhoofka xoolaha Berbera.

“Baryahanba waxa socday dowladda Soomaaliya in ay carqalad ku hayso xoolaheenna, Xasan Sheekh wuxuu sameeyay in uu yidhaa nin Carab ah ayaan warqad siinayaa oo aan u xidhayaa xoolihii Berbera ka dhoofayay, halkani waa Somaliland Xasan Sheekh-na kama taliyo” ayuu Yidhi Wasiir Cumar Shucayb.

Waxa uu sheegay in ninka Carabka ah ee Dowladda Soomaaliya ay u xidhay dhoofka xoolaha, la gula heshiiyay in Cashuurta uu Muqdisho ku shubo, sidaa darteena ay muddo 4 cisho ah hakiyeen dhoofkii xoolaha Somaliland, si ay u tusaan in amarka Madaxweyne Xasan Sheekh aanu Berbera ka dhaqangali karin.

Waxa uu sheegay in xukuumada Somaliland ay doonayso in ay casriyayso nidaamka dhoofka xoolaha, iyada maxjarada Berbera lagu soo kordhin doono qalab fududayndoona rarka iyo dajinta xoolaha.