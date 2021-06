Maxay Ka Wadahadleen António Guterres iyo Abiy Axmed?

Addis Ababa (Hargeisa Press) – Xogahaya Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres, ayaa sheegay inuu caawa khadka telefoonka kula xidhiidhay Ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed.

António Guterres, oo war qoraal ah soo dhigay bogiisa twitter-ka, ayaa waxaa uu sheegay inay Abiy Ahmed kawada hadleen xaalada gobolka Tigray ka taagan.

Waxaanu sheegay inuu damaanad qaad uu ka helay ra’iisal wasaare Abiy Axmed la joojin doono dagaallada ka socdo Tigray oo uu ka rajo ka qabo joojinta wax ku oolka ah ee colaada ay ka dhici doonto gobolka Tigray.

António Guterres, ayaa sidoo kale sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dadka rayidka ah la ilaaliyo oo gargaar bani’aadanimana la gaadhsiiyo dadka u baahan, xal siyaasadeedna loo helo.

“Waxaan hada lahadlay raiisal wasaare Abiy Ahmed, waxaanan ku rajo weynahay in joojinta wax ku oolka ah ee colaada ay ka dhici doonto Tigray”.ayuu yidhi Xogahaya Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres.

“Waa lagama maarmaan in dadka rayidka ah la ilaaliyo, gargaarka bani’aadamnimadana la gaadhsiiyo dadka u baahan xal siyaasadeedna loo helo.”. ayuu intaasi sii raaciyay hadalkiisa António Guterres.

I have just spoken with Prime Minister Abiy Ahmed and I am hopeful that an effective cessation of hostilities will take place in Tigray.

It is essential that civilians are protected, humanitarian aid reaches the people in need and a political solution is found.

— António Guterres (@antonioguterres) June 28, 2021