Khubaro Ka Tirsan Qaramada Midoobay oo Qiimeeyay Saamaynta Dabkii Suuqa Waaheen

Hargeysa (Hargeisa Press) – Khubaro ka socda hay’addaha Qaramada Midoobay u qaabilsan dab-demiska, ayaa maanta waxaa ay la kulmeen wakiilo ka socday ururka ganacsatada Hilibka.

Khubaradan, ayaa waxaa uu ujeedkoodu la xidhiidhaa sidii ay u qiimeyn lahaayeen saamaynta uu dabkii Suuqa Waaheen ku yeeshay iyo baahiyaha ay qabaan.

Qodobada lagaga hadlay intii uu socday kulanka Khubarada iyo ganacsatada Hilibka, ayaa waxaa ka mid ahaa arrimo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha, nadaafadda iyo heerka badqabka.

Khubaradan, ayaa sidoo kale la kulmay Curyaamiinta, Barakacayaasha iyo haweenka laga tirada badan yahay si ay u qiimeeyaan saameynta uu ku yeeshay dabkii suuqa Waaheen iyo baahidooda badbaado ee degdega ah.

Warbixinta qiimeynta wadajirka ah, ayaa la soo gabagabeyn doonaa maalmaha soo socda, waxaana loo adeegsan doonaa shirka deeq bixiyayaasha caalamiga ah ee lagu wado inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya toddobaadka soo socda.

