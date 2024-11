Kaltuun Sheekh Xasan oo kamid noqoneysa Xukuumadda cusub ee Madaxweyne Cirro

Hargeysa (Hargeisa Press)- Marwo Kaltuun Sheekh Xasan Cabdi oo ka mid ahayd Komishankii hore ee Doorashooyinka qaranka Somaliland, ayaa waxaa la filayaa inay ka mid noqoto Golaha cusub ee Xukuumadda Madaxweynaha la doortay ee Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro.

Kaltuun Sheekh Xasan oo ka mid ah haweenka aqoonyahanka ee ka soo jeeda gobolka Gabiley, ayaa door weyn ka qaadatay sidii Xisbiga Waddani ugu guulaysan lahaa talada dalka Somaliland.

Marwo Kaltuun oo ahayd Musdambeedka Xisbiga Waddani ee Hargeisa, gobolka Gabiley, ayaa waxaa la rajaynayaa in xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ay ka dhex muuqato.

Marwo kaltuun oo xubin muhiima ka ahayd komashinkii doorashooyinka qaranka ee muranka iyo khilaafku hadheeyey ayaa si iskeed ah iska casisho iyada oo danta qarankaaga eegaysa.

Waxaana la filayaa in Marwo Kaltuun xil Wasiirnimo looga magacaabo xukuumadda Madaxweyne Cirro, maadaama ay qayb ka ahayd shaqsiyaadkii saamaynta lahaa Gobolka Gabiley ee qaybta ka ahaa guusha Xisbiga Waddani iyo Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro.

Had iyo jeerna madaxweynayaashii hore waxaa looga bartay in ay ka tagaan dadkii la soo sheqeeyay, Kaltuuna sida la wada ogyahay waa xubin bulshada isku keeni karta in badana la soo shaqaysay.