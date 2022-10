Itoobiya iyo Jabuuti oo Wada Gaadhay Heshiis Iskaashi

Addis Ababa (Hargeisa Press) – Shirkii 16-aad ee Guddiga Wadajirka ah ee Wasiirrada dalalka Itoobiya iyo Jabuuti, ayaa waxaa lagu soo gebagebeeyay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya.

Shirkan, ayaa waxaa goob joog ka ahaa Ra’iisal Wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Demeke Mekonnen iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf.

Labada Wasiir arrime dibaddeed ee Itoobiya iyo Jabuuti oo ka hadlay shirka, ayaa sheegay in Itoobiya iyo Jabuuti uu ka dhaxeeyo xidhiidh dhaqan-dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo xooggan.

Wasiirrada arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo Jabuuti, ayaa ku nuux-nuux saday in loo baahan yahay in la sii xoojiyo xidhiidhka laba geesoodka ah iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee jaarka ah si looga wada faa’iidaysto.

Kulanka, ayaa ah mid ka mid ah shirarka lagu sii xoojinayo xidhiidhka adag ee ka dhex jira labada dal iyo in la dardargeliyo fulinta heshiisyadii lagu heshiiyey ee qeybaha kala duwan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Demeke Mekonnen, ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la xoojiyo dardar gelinta qodobadii lagu heshiiyay, isagoo intaa ku daray in dib loo soo nooleeyay guddigii wadajirka ahaa ee labada dal, si loo xaqiijiyo in si deg deg ah loo fuliyo heshiisyada.

Demeke Mekonnen, wuxuu xusay in fulinta iskaashiga lagu heshiiyey ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada iyo dhaqanka ee labada dal ay sannadihii la soo dhaafay yihiin kuwo dhiirigelin leh.

Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa sheegay in xidhiidhka iyo iskaashiga Itoobiya iyo Jabuuti uu ahaa mid xooggan intii lagu jiray caqabadaha gobolka iyo caalamka.

Xidhiidhka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal, oo ay ku jiraan ganacsiga, gaadiidka iyo ganacsiyada kale, ayaa la xoojiyay sanadihii la soo dhaafay.

Wasiirka, ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo iskaashiga labada dhinac iyo is dhexgalka dhaqaalaha.

Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa xusay in shirkadaha qaranka ee Itoobiya iyo Jabuuti ay kala saxeexdeen heshiis koronto oo cusub.