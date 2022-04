“Haddii Gacmaha iyo Indhaha lay qabto inta naftu igu jirto ninka…”

By admin

Hargaysa (HP): Maayarka caasimada Hargaysa Cabdikariim Axmed Mooge, ayaa maanta xadhiga ka jaray Biriij laga hirgeliyay xaafadda Siinnaay ee degmadda Axmed Dhagax.

Biriijkaasi oo dhistay dawladda hoose ee Hargaysa, waxaa xadhig ka jarkiisa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan.

Maayarka Hargaysa oo hadal ka jeediyay xadhig ka jarka biriijlaasi loo bineeyay xaafada Siinnaay ayaa si weyn ula dardaarmay bulshadda caasimadda.

Waxaanu sheegay in haddi xattaa Gacmaha iyo Indhaha la qabto in aanu ka daalayn kana gaabinayn in uu bulshadiisa u shaqeeyo, oo uu wax u qabto.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.