Dib u milicsiga maalmihii ina-soomaray iyo doorashooyinkii dhacay maxaynu ka-baran karnaa?

Hargeysa (Hargeisa Press)- Maanta, waxaan doonayaa in aan la wadaago bulshada Somaliland sheeko na dhex martay aniga iyo madaxweynihii afraad ee Somaliland, Allaha haw naxariistee, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo). Wakhtigaasi wuxuu ahaa May 15, 2003, waxyar kaddib markii doorashadii dalka Somaliland ka dhacday, ee komoshanka doorashootinku ku dhawaaqeen in 80 cod oo keliya lagaga badiyay musharixii Xisbiga Kulmiye Ahmed M Silanyo.

Wakhtigaas, waxaan joogay magaalada San Jose, gobolka California ee dalka Mareykanka. Waxaa muddo yar ka hadhsanayd dabaal-degga xuska 18ka May, kaas oo sanadkaa lagu qabanayay magaalada San Jose ee gobolka California.

Cadhadii iyo niyad-jabkii ka dhashay natiijada doorashada awgeed, waxaan go’aansanay in aanan ka qayb qaadan xafladaas.

Markii aan la hadlay alle haw naxariistee Ahmed M Siilaanyo, wuxuu nagu yidhi:

“Dalka doorasho ayaa ka dhacday, tartanka marka aad gashana, waa inaad ku talo gashaa in aad guulaysato ama lagaa guulaysto. Adiga iyo taageerayaasheeda kalebana waxaan u sheegayaa in aan aqbalay natiijadii, waana waajib in aynu ixtiraamno dimuqraadiyadda, xitaa haddii ay natiijadu xanuun kulushahay.”

Siilaanyo, Alle ha u naxariistee, wuxuu nagu qanciyay in aan ka qayb qaadanno dabaal-degga 18ka May, shacabka iyo taageerayaasha Kulmiye ee na eegayana tusaale wanaagsan u noqono. Wuxuuna nagu booriyay in xooga la saaro in bulshada loo muujiyo midnimo iyo niyadsami, laguna qanciyo taageerayaasha Kulmiye in aysan ka maqnaan xuska maalinta qaranka.

Maanta, doorasho dunidu ammaantay baa dalka ka dhacday, hase yeeshee xanaftii ka dhalatay tartankii doorashada wali way taagan tahay, shacabkiina way ku kala qaybsan yihiin. Sidaa darteed, waxaan ku baaqayaa in hoggaamiyeyaashii doorashadu dhex martay ay doorkooda ka qaataan mideynta bulshada. Doorashadu way dhammaatay, laakiin mas’uuliyadda hogaamintoodii ma dhammaan. Waa in ay ka shaqeeyaan sidii bulshada la isugu soo celin lahaa, oo loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka Somaliland.

Baashe Cawil Xaaji Cumar