Cali Waran Cade Oo Eedo U Jeediyay Madaxweynaha DFS

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Siyaasiga Cali Maxamed Waran Cade, ayaa uga digay dawladda federaalka Soomaaliya in ay farro geliyo arrimaha siyaasadfa Somaliland.

Waxaanu tilmaamay in dawladda Xamar ay ku hawlan tahay sidii ay u carqaladayn lahayd arrimaha siyaasadda ee Somaliland.

Cali Waran Cade, oo hadda ah la taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweyne Biixi, oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargaysa ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo in uu si cadaawadaysan ula dhaqmo Somaliland.

Daawo: Hadalka Cali Waran Cadde:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.