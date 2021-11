Badhasaabka Gabiley Oo Xadhiga Ka Jaray Dugsi iyo Xarun Caafimaad

Gabiley (HP): Badhasaabka gobolka Gabiley C/qani Maxamuud Jiidhe, ayaa maanta xadhia uga jaray dugsi hoose dhexe iyo xarun caafimaad oo laga dhisay deegaanka Kidiga oo Waqooyiga Beri ka xiga magaaladda Gebiley.

Munaasibadda xadhig ka jarka waxa kaloo badhasaabka ku wehelinayay maayarka Gabiley, taliyaha qaybta booliiska, xoghaya dawlada hoose ee Gabiley, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley, isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Gabiley iyo masuuliyiin kale.





Mashaariicdaasi uu badhasaabka Gabiley xadhiga ka jaray ayaa ka mid ah mashaariicda ay wadday dawladda hoose ee Gebiley, kuwaasoo laga maalgeliyay miisaaniyadda dawladda hoose iyo mashaariicda haayaduhu ku caawyaan.

Xaruntani caafimaad ama MCH-kani uu badhasaabku xadhiga ka jaray waxaa dhisay ganacsadde deegaankaasi ka soo jeedda, kaasoo isna ay isla shalay badhasaabka iyo maayarku xadhiga ka jareen.





Badhasaabka gobolka Gabiley C/qani Maxamuud Jiidhe, oo hadal ka jeediyay xadhig ka jarista mashaariicdaasi ayaa sheegay in mashaariicdani ay qayb ka yihiin mashaariicda horumarineed ee ay dalka ka waddo xukuumadda madaxweyne Biixi.

C/qani Jiidhe, ayaa sidoo kale bulshadda deegaanka Kiddiga uga mahad celiyay sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen weftiga uu hogaaminyay markii ay gaadheen deegaankaasi, waxaanu yidhi, “Mashaariicdani oo ah kuwii ay wadday dawladda hoose ee Gebiley, ayaan rajaynayaa inay guul ku soo dhammadeen.

Astaanta iyo sumadda xukuumadda madaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi, waa waxqabad iyo aragti siyaasiya oo hiigsi iyo himilo leh, waxqabadyada gobolkan ka socdaana kuwaas ayay qayb ka yihiin”.





“Waxaan u mahad cellinayaa bulshada degaanka Kidiga oo soo dhawayn gacaltooyo iyo maamuuska sarreeya aniga iyo weftigan aan hoggaaminayay nagu qaabilay” ayuu badhasaabku.

Geesta kale badhasaabka gobolka Gabiley ayaa isla shalay waxa uu xafiiskiisa kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee weriyeyaasha ka hawl galla gobolkaasi.

Ujeedka kulankaasi ayaa ahaa mid is barasho, iyo baraarujinta kaalinta warfidiyeennada gobolku ay ku leeyihiin arrimaha danta guud iyo mahad cellinta doorka ay ka soo qaateen horumarka iyo wacyi-gellinta bulshadda gobolkaasi.

Badhasaabka Gabiley ayaa kulankaasi ku tilmaamay mid la xidhiidhay sidii ay wariyeyaasha gobolkaasi ka hawl galla isku baran lahaayeen, maadaama uu uu xilka badhasaabnimo ku cusub yahay.





“Waxaan maanta kulan muhiima aan la qaatay bahda saxaafadda gobolka Gebiley. Ujeedka kulankan oo ahaa is barasho, baraarujinta kaalinta warfidiyeennada gobolka arrimaha danta guud iyo mahad cellinta doorka ay ka soo qaateen horumarka iyo wacyi-gellinta ummadda gobolkan ayaa guul noogu soo dhammaaday”.

C/qani Maxamuud Jiidhe, wax kaloo uu sheegay in warbaahintu ay tir muhiim ah ka tahay dhamaanba danaha bulshadda ee kala duwan, isagoona xusay in kulamadda uu la yeelanayo qaybaha kala duwan ee masuuliyiinta dawladda ee gobolkaasi iyo kuwa bulshaduba in ay sii socon doonaan.



“Saxaafaddu waa tiir muhiim u ah dhammaanba danaha ummad kasta. Waxaanan ku booriyay inay kaalinta ka aaddan inay ka qaataan ka hortegga iyo la tacaallida xanuunka ba’an ee Covid-19, mukhaadaradda iwm iyo ka shaqaynta masaalixda gobolka Gabiley ku jirto liibaanteenna adduun iyo ta Aakhira-ba. Kulamadda noocani ee bulshadda gobolka Gabiley, way sii soconayaan insha ALLAAH” ayuu yidhi guddoomiye C/qani Jiidhe.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.