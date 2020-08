XUQUUQAHA UGU MUDAN EE MUWAADINIINTA WAXA KA MID AH XUQUUQDA SIYAASADEED

Xisbiyadu iyaga oo siyaasadii dalka kooto in loogu xidho raba ayaa ay dhexdooduna kooto kale sii tahay oo aan qofku hankiisa ka dhex xaqiijin karin.

Ilaa hadda maxaa loo laayahay cid difaacda xuquuqda siyaasadeed ee muwaadiniinta aan sadexda xisbi qaran ku qancin oo dastuurka iyo xeerarka ka farcamaa si cad u qeexeen, gaar ahaan qodobada 22naad iyo 23naad ee dastuurka jamhuuriyada Somaliland iyo Xeer No 14 , oo ah xeerka ururada iyo axsaabta ?

Axsaabta siyaasada Somaliland waxa ay ka mideysan yihiin ku dagaalanka kaalmahooga xisbinimo, aad uma danaynayaan in ururo lagu furo, hase yeeshee sharciga dalkuna yaanu noqon mid ay maslaxadooda iyo jacaylkooda ku saleeyaan ee ha u tudhaan mustaqbalka dalka iyo hanaanka dimuqaradiyadeed ee Somaliland qaadatay.

Madaxwaynaha hada talada haya waxa xili doorasheedkiisa lagu soo riixay doorashooyinkii dhici lahaa 8 sanadood ee ka horeeyey badankoodii, waxa uu la kulmay dhib tuulan, waxa ay u eeg tahay in uu isna Madaxwaynaha ka dambeeya isaga sii riixi doono inta ilaa hadda muuqata marka la eego.

Dadka Somaliland kama hadlaan xiliga wax laga sii qaban karayo waxa soo socda, 6 dii sanadood ee ugu dambeeyey ba waxa aanu ku qaylinaynay waar nidaamka dimuqaradiyadeed ee dalka hala saxo oo doorashooyinku xiligooda ha ku dhacaan, dhamaan madaxda iyo hogaankeena siyaasada iyo bulshada inta u dhuun daloosha arimaha siyaasadeed ee dalku way ka dharagsan yihiin dhibtan jirta.

Waxa hubaal ah in dadka inta ugu badani aanay ku qanacsanayn axsaabta siyaasada Somaliland ee maanta joogta, oo xataa dhexdoodu kootaysan tahay oo inta ku jirtaa aanay si xor ah xuquuqdooda iyo hankooga siyaasadeed ka dhex xaqiijin karin , dadkuna Somaliland na xaq ay u leeyihiin in ururadii siyaasadeed loo furo oo ku dhaceega iyo hal adeygeeda lala yimaado .

Hadii aad is leedahay shaqadaada yar ilaasho, dukaankaaga yar iska hayso, bakhaarkaaga ku koobnow, hudheelka iska hayso, ganacsigaaga iyo shirkadaadu ha kuu shaqeyso waxa aan kuu sheegayaa in aan intaa midkoodna kuu shaqeyn doonin hadii xasilooni la’aan siyaasadeed iyo kala shaki umadeed dhaco , markaa maanta waxa kala gudboon in aad codkaaga kor ugu dhawaaqdo.

Shacabka jamhuuriyada Somaliland waa dad wanaagsan oo dulqaad badan oo dalkooda, nabadgalyadooda iyo in uu ka mid noqdo dalalka aduunka ugu horeeya raba, waxa ay ka soo niyad jabayaan marba marka ka dambaysa doorashooyinkii dalka oo noqday ” Ku badel aan isbadel lahayn ” iyo in kuraasida qaranka qiil loo banaysto oo cidwaliba doonto in ay inta ay doonto ku fadhido.

Muxamed Dhimbiil