“Xukuumaddu waxay u taagan tahay in aad nabad iyo daacadnimo ku wada noolataan”…

Yagoori (HP): Wasiirka wasaaradda warfaafinta somaliland ayaa sheegay in ka xukuumad ahaan ay ka go’an tahay in ay ka shaqeeyaan sidii nabad loo dhex dhigi lahaa laba beelood oo lagu heshiisiinayo degmadda Yagoori, ee gobolka Sool.

Waxaanu tilmaamay in ay mar kastaba ku dedaalayaan dawlad ahaan ayna u taagan yihiin in labadaas beelood ee walaalaha ah nabad iyo daacadnimo ku wada noolaadaan, isla markaana ay jecel yihiin in wax kastoo yimaadda nabad lagu dhameeyo

Saleebaan Cali Koore, kula dar-daarmay waayeelka, odayaasha, iyo waxgaradka labadda beelood ee lagu heshiisiinayo degmadda Yagoori, in ay qaataan wixii go’aamo ah ee ergooyinka dhex dhexaadinayaa ay ka soo saaran gebagebadda shirkaasi nabadaynta.

Wasiir Koore, waxa uu sidan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay furitaanka shirka nabadaynta laba beelood oo wada dega gobolka Sool oo ay hore shaqaaqo dhimasho sababtay u dhex martay oo shalay ka furmay degmadda Yagoori, ee gobolka Sool.

Waxa kaloo uu xusay wasiir Koore, in horaantii sanadkan ay shr noocaasi ah oo kale labadan beelood ugu qabteen isla gobolka Sool, hase yeeshee kadib markii shirkaasi dhamaaday in hadana mar kale ay labadan beelood dagaalameen.

Geesta kale wasiirka warfaafintu waxa uu sheegay in ay ka xukuumad ahaan si weyn isugu deyeen intii bini’aadam ahaan ay awoodayeen in aanay arrintaasi mar kale dib u soo noqon, inkastoo weliba hadana dhaliil laga sheeganayo.



Saleebaan Cali Koore, waxa uu tilmaamay in shirkaasi hore muddo afar bilood ay ergo xukuumadda Somaliland ka socotaa u joogtay xalinta shaqaaqada beelahaasi, isla markaana ay xaliyeen in ka badan 274 kiis in ka badan oo qaarkood laga soo bilaabay kuwo dhacay sanadkii 1974-kii.

Hase yeeshee waxa uu qadar ALLE SWT ku tilmaamay in mar kale ay dib shaqaaqo khasaare dhimasho sababtay ay uga dhex dhacday labadaasi beelood ee mudadda afarta bilood ah heshiisiintoodda u fadhiyeen.

