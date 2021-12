“Xukuumadda waxaan ugu baaqayna in ay faraha kala baxdo golaha Wakiiladda”…

By admin

Hargaysa (HP): Xoghayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen, ayaa ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne Biixi in ay faro gelin ku hayso golaha Wakiiladda Somaliland.

Waxaanu Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen, ugu baaqay madaxtooyadda iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, in ay faraha kala baxdo golaha Wakiiladda oo uu sheegay in ay xildhibaanadii kala qaybisay.

Xoghayaha guud ee xisbiga UCID Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen, oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ee magaaladda Hargaysa, ayaa ka hadlay arrimo kala duwan.



Geesta kale Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen, ayaa u mahad celiyay dhamaanba ergooyinkii kala duwanaa ee goboladda dalka, degmooyinka iyo wadamadda dibada kala yimid ee ka qayb galay shirweynihii xisbiga UCID ee dhawaan la qabtay.



Hargeisa Press.com