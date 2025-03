Xukuumadda Somaliland: “Shiinuhu xaq uma-laha inuu xukumo cidda aanu xidhiidhka la-leenahay”

“Shiinuhu xaq uma laha in uu xukumo cidda aanu xidhiidhka la leenahay, sidaas oo kale annagu xaq uma lihin in aanu ku amarno,” ayuu yidhi wasiirku, isaga oo mar kale caddeeyay sida ay Somaliland uga go’an tahay siyaasad madaxbannaan oo dibadda ah. Taiwan oo ka jawaabtay sheegashooyinka madax banaanida Shiinaha Iyadoo ay xiisadaasi taagan tahay, ayaa xafiiska wakiilka Taiwan u jooga Somaliland waxa uu soo saaray bayaan adag oo uu ku diidan yahay madax-banaanida Shiinaha ee ku wajahan Taiwan, waxaanay mar kale caddeeyeen xidhiidhka sii kordhaya ee ay la leeyihiin Somaliland. Bayaanka, ayaa si cad u sheegay in “Taiwanย iyo Shiinaha midkoodna aanu hoos imaanin kan kale, Shiinahana waligii ma xukumin Taiwan hal ilbidhiqsi.” Waxay cambaaraysay sheegashada Beijing oo ah “been” iyo “iska indha-tirka runta aasaasiga ah”, iyadoo dhinaca kale muujinaysa taageerada ay dhawaan ka heleen wasiirrada arrimaha dibadda ee G7, kuwaas oo ka soo horjeestay iskuday kasta oo hal dhinac ah oo lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda ka jirta marin biyoodka Taiwan. Taiwan iyo Somaliland waxa ay sii wadeen xoojinta xidhiidhka diblumaasiyadeed iyo dhaqaale, iyada oo Taiwan ay bixiso deeqo horumarineed, gargaar caafimaad, iyo maalgashi dhinacyo muhiim ah. In kasta oo Shiinuhu isku dayay inuu ku cadaadiyo labada dhinac, haddana iskaashigoodu waa mid adag, taasoo calaamad u ah go’aan wadaagga ah ee aayo-ka-tashiga iyo madax-bannaanida.