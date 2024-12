Xukuumadda Somaliland oo go’aamo culus soo saartay, Digniina dirtey

By

Hargeysa (Hargeisa Press)- Wasaaradda arrimaha Gudaha Somaliland, ayaa waxaa saaka ka qabsoomay shirka amniga qaranka, kaasoo uu shir-guddoominayay Wasiirka wasaaradda arrimaha Gudaha Maxamed Kaahin Axmed.

Shirkan amniga qaranka, ayaa waxaa ka soo qayb-galay Taliyeyaasha guud ee Ciidamada kala duwan ee dalka.

Waxaa shirkan muhiimka ah, lagu lafa-guray amniga guud ee dalka, u diyaar garowga xilwareejinta labada Madaxweyne ee xilka isku wareejinaya 12 bishan.

Shirka, ayaa waxaa laga soo saaray go’aamo adag oo ku aadan cidkasta oo nabadgelyada iyo wada jirka bulshada khatar ku ah.

Waxaana shirka ka soo baxay Qodobadan hoos ku qoran:-

1.Waxaa shirka la iskula qaatay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado dadka ku baaqaya arrimaha Nabadgalyo darro, sharcigana la horkeeno qofkasta oo ku kaca wax taabanaya Nabadgalyada guud ee Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.

2.In tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado dadka ku hadlaya cayda, aflagaadooyinka lagu kala qaybinayo bushada, kuwaasoo abuuraya colaad iyo xumaan bulshada dhexdeeda ka dhacda.

3.Waa in Saxaafaddu ka fogaataa in ay baahiyaan hadalo xanaf leh oo dhaawacaya wada jirka bulshada iyo guud ahaanba Qarannimada jamhuuriyadda Somaliland.

4.Maanta laga bilaabo waxaa la joojiyey in Hoteelada iyo meelaha kale ee la isugu yimaaddo in lagu qabto shirar qabiilaysan, waxaana la farayaa Hotelada in ay ka digtoonaadaan shirarka qabilaysan, Hotel ka lagu qabto shirar noocaas ah Tallaabo ayaa laga qaadayaa.

5.waxaa shirka la iskula qaatay in la adkeeyo amniga guud ee dalka, gaar ahaana amniga magaalada Ceerigaabo ee Gobolka Sanaag.

6.shirka waxaa la iskula qaatay in la adkeeyo amniga Xuduudaha iyo Kaantaroolada, si loo xaqiijiyo amniga guud ee dalka.