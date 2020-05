Xukuumadda Somaliland Oo Dawladda Masar Ku Cambaaraysay Hub Ay Sheegtay Inay Ugu Deeqday Dawaldda Soomaaliya

Hargeysa (HargeisaPress) – Dawladda Somaliland ayaa Cambaaraysay Hub ay sheegtay in Dawladda Masar ay ugu deeqday Dawladda Soomaaliya.

Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Somaliland, Cabdiqani Maxamuud Caateeye (Fariid) ayaa qoraal uu ku baahiyey barta uu ku leeyahay Twitter-ka wuxuu ku sheegay inay Somaliland ka wer-wersan tahay sida Dawladda Soomaaliya ugu xad-gudbayso Cunaqabaynta hubka ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.

Wasiirka Gaashaandhigga Somaliland ayaa qoraalka uu ku baahiyey Twitter-ka ku yidhi “Dawladda Somaliland waxay aad uga wer-wersan tahay Dawladda Soomaaliya sida aanay u fulinayn Cunaqabatayntii hubka ee Qaramada Midoobay.”

The Gov of Somaliland are deeply concerned over Somalia Gov it’s failure to abide the UN Arms Embargo. We condemn the Egyptian Gov for violating the arms embargo on Somalia. This poses a serious risks to the peace & stability of the region.@_AfricanUnion @UN @musebiihi pic.twitter.com/v2yJr2HgBh

