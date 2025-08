Xukuumadda oo dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin ku sugnaa Suudaan

Hargeysa (Hargeisa Press)- Wasaaradda Dib-u-dajinta iyo arrimaha Bani’aadamnimada ee Somaliland iyo Hay’adda Socdaalka Adduunka (IOM), ayaa magaalada Hargeysa, dib ugu soo celisay 16 Muwaadiniin reer Somaliland, oo laga soo celiyay dalka Suudaan.

Muwaadiniintan oo isugu jiray 13 wiil iyo 3 hablood, ayaa hore ugu tahriibay Suudaan, balse xaalada halkaasi ka jirtay darteed ayaa dib loogu soo celiyay dalkooda hooyo.

Wasaaraddu waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay had iyo jeer ka shaqeyso sidii muwaadiniinta dhibaatooyinka kala kulma dalalka kale ay ugu fududeyn lahayd dib ugu soo laabashada Somaliland, iyadoo si dhow ula shaqaynaysa hay’adaha caalamiga ah sida IOM.

Waxay sidoo kale balan qaaday in ay sii wadi doonto dadaallada lagu xaqiijinayo in muwaadiniintaasi helaan nolol nabdoon iyo fursado dib-u-dajin ah.