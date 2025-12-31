Xukuumada Somaliland ayaa eriday wakiilkii Jabuuti u fadhiyey Hargeysa.

By
Wararka Maanta
-
0
16

Hargeysa (HargeisaPress) – Xukuumadda Somaliland, ayaa u yeedhay Safiirkeeda Jabuuti.

Qoraal hadda ka soo baxay wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland, ayaa lagu faahfaahiyay arrinta safiirka Somaliland u fadhiyay Jabuuti.

Warka Wasaaradda Arrimaha dibedda, waxa lagu yidhi; “Wasaaradda arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland, waxa ay halkan ku caddaynaysaa in dawladda Jamhuuriyadda Somaliland dib ugu yeedhay wakiilkeeda Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiyay Hargeysa si ay wada tashi ula yeeshaan.”

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here