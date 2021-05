Xoghayaha Warfaafinta Waddani oo Dhaliillo U Jeediyay Xukuumadda

Hargaysa (HP): Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ayaa eeddo kala duwan u jeediyay wasaarrado iyo haayado dawladeed oo ka tirsan xumuumadda madaxweyne Muuse Biixi.

Eedahaasi oo ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta oo ay sheegeen inuu lunsaday lacago iyo xad-gudubyo ay xukuumadu kula kacday murashaxiin mucaaradka ka tirsan iyo arrimo kale.

Sida uu sheegay xoghayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Maxamuud Cabdi Jaamac (Xuuto), oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigaasi ee Hargaysa.

Xuuto, waxa uu sheegay in xisbi ahaan ay u arkaan in aan dariiq sharci ah loo marin murashaxiinta xisbiyadda mucaaradka laga xidhay.

Tallaabadaasi oo ku tilmaamay mid lagu carqaladaynayo murashaxiinta xisbiyadda mucaaradka ah iyo in lagu xanibo waxyaabo laga soo gudbay.

Xoghayaha Waddani waxa kaloo uu tilmaamay in xisbiga WADDANI uu dacwad ka gudbin doono musharraxiin ka sharraxan xisbiga Kulmiye oo qaarkood ay dawladda Soomaaliya xilal ka soo qabteen iyo kuwo ay sheegeen in aanay buuxin shuruudaha musharraxnimada.

Sidoo kale, xoghaye Xuuto, ayaa wasiirka warfaafinta Somaliland ku eedeeyay inuu lunsaday lacag Miisaaniyadii sanadkii hore ee 2020-ka ugu jirtay oo la qorsheeyay in lagu soo iibiyo idaacad qaranku leeyahay.

Maadaama oo ay sanadkii hore fadhiisatay idaacadii waynayd ee Radio Hargaysa, isla markaana ay hadda shaqayso idaacadda FM ta oo keliya.

Waxaanu sheegay in qandaraaskii soo iibinta idaacadaasi oo markii horeba sifo sharci darro ah lagu buxiyay aan ilaa hadda la haynin meel ay ku danbaysay lacagtii lagu soo iibinayay.

Geesta jale, Maxamuud Cabdi Xuuto, waxa uu ka hadlay maalmo xusas iyo xasuuso ah si gaar ah Somaliland iyo caalamka kaleba.

Kuwaasoo ay ka mid tahay maalinta xoriyadda saxaafadda adduunka oo maanta ku beegan, isagoona saxaafadda somaliland ku hanbalyeeyay xuska 3da May.

Sidoo kale, waxa uu sheegay in isla bishan May ku jiraan maalmo Somaliland xasuus iyo qiimo u leh, sida 18-ka bishan May oo ku beegan 30 guurrada ka soo wareegtay markii ay Somaliland gooni isku taageedda iyo sidoo kale 3da isla bishan May oo ku beegan markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Somaliland Alle ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.

DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Xuuto:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.