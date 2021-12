Xoghayaha Waddani Oo Dhaliilo U Jeediyay Xukuumadda Madaxweyne Biixi

Hargaysa (Hargeisa Press): Xoghayaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI Khadar Xuseen Cabdi, ayaa dhaliilo culus iyo eedaymo u jeediyay wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tignoolajiyadda Somaliland.

Waxaanu wax lala yaabo ku tilmaamay in wasaaraddeena Isgaadhsiinta iyo Teknoolajiyaddu ku faanto in ay horumarka teknoolajiga ka shaqaynayso.

Isagoona xusay in afartii sanadood ee madaxweyne Muuse, xilka hayay in wasaaraddu ay cunaha haysay shirkaddihii ka shaqayn lahaa horumarka Teknoolajiga ee Somaliland ugu waaweynaa sida Dahabshiil iyo Telesom.

Khadar Xuseen Cabdi, oomaanta warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga Waddani ee magaaladda Hargaysa, ayaa sidoo kale waxa uu dhaliilo u jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi.

DAAWO: Xoghayaha Waddani Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.