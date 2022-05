“Xisbiyadda mucaaradka ka yeeli mayno in ay nabad-geliyadda Burburiyaan…”

Hargaysa (HP): Wasiir ku-Xigeenka Wasaaradda Caddaaladda Somaliland Mahdi Cismaan Buuri, ayaa ugu baaqay xisbiyadda mucaaradka ah in ay joojiyaan dhaq-dhaqaaqyadda nabad-geliyo xumadda ah ee ay wadaan.

Mahdi Cismaan Buuri, waxa uu sheegay in xisbiyadda mucaaradka ah aan laga ogolaanaynin in ay sameeyaan waxyaabo nabadda dalka bur-burin kara.

Wasiir ku-xigeenka Cadaaladda Somaliland oo maanta hadal ka jeediyay munaasibad lagu qabtay magaaladda Hargaysa, ayaa xusay in mudaharaadyadda ay xisbiyadda mucaaradku abaabulayaan ay keeni karaan nabad-geliyo xumo.

DAAWO: Muhdi Cismaan Buuri Oo Arrimahaa Ka Hadlayay:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.