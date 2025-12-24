Xisbiga Waddani oo soo dhaweeyay go’aanka guddida Doorashada.

WAR-SAXAAFADEED: Aqbalaadda & Soodhaweynta Go’aanka KDQ.
Xisbiga Muxaafidka ah WADDANI, waxa aqbalay, soona dhaweynayaa go’aanka Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee khuseeya diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha Doorashooyinka JSL!
Go’aanka maanta, oo ah 24 December, 2025 ay soo saareen KDQ ee daarran habka loo qabanayo Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha ee guud ahaan gobollada dalka oo dhan, lana saxo (Update) wixii khaladaad ah ee ku jira xogta diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha. Xisbiga WADDANI, waxa uu u arkaa mid waafaqsan sharciga, isla markaana xeerku awood u siiyay KDQ in ay ka go’aan gaadhaan.
Xisbiga Muxaafidka ah WADDANI, isaga oo ixtiraamaya madax-bannaanida Komishinka Doorashooyinka Qaranka, waxa uu la qaatay qorshaha diiwaangelinta codbixiyayaasha, waxa aanu soo dhawaynayaa go’aan kasta oo sharciga waafaqsan, kaas oo suurta-gelinaya in ay Doorashooyinka Golaha Wakiillada iyo Golayaasha Deegaanka ku qabsoomaan wakhtigooda astaysan ee 31 May, 2026.
ALLAA MAHAD LEH
XIRSI CALI X. XASAN
GUDOOMIYAHA XISBIGA WADDANI
Hargaysa, 24 December, 2025