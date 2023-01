Xisbiga Waddani oo Sheegay In Ciidamada Somaliland Aanay Ka Baxayn Laascaanood

Hargeysa (Hargeisa Press) – Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, ayaa waxaa uu sheegay in Ciidamada Somaliland aanay habayaraatee magaalada Laascaanood ka bixi doonin.

Waxaa uu sidoo kale xisbiga Waddani uu xukuumadda Somaliland ku eedeeyay in ay ku fashilantay amniga Laascaanood.

Xoghayaha cadaalada ee xisbiga Waddani Yoonis Axmed Yoonis oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in maamulka gobolka Sool ku fashilmay sugida amniga shacabka magaalada Laascaanood.

Waxaanu cambaareeyay sida booliisku uga jawaabay mudaharaadada, isaga oo sheegay in ka xisbi ahaan aanay xukuumadda kula socon arrintan.

Dhinaca kale, waxaa uu sheegay in xisbigu xukuumadda ku taageersanyahay, difaaca ciida Somaliland, waxaana uu sheegay in dadka reer Laascaanood ay yihiin dad reer Somaliland ah oo xukuumadooda ka doonaya in ay uga jawaabto cida dilalka gaysanaysa.

Waxaa kale oo uu sheegay in Somaliland aanay Laascaanood ka bixi doonin, cida isle Somaliland way baxaysaana ay khaldan tahay, isagoona dhinaca kale, Madaxweyne Biixi uga digay in uu ciidamada ka saaro magaalada Laascaanood.