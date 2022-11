Xisbiga Waddani: “Madaxweyne Biixi Waxaa Maskaxdiisa Waxyeelay Dagaaladii Uu Galay”

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Xisbiga mucaaradka ee Waddani, ayaa eedaymo kulul u jeediyay xukuumadda Somaliland, isagoo sheegay in 5-tii Sanno ee uu Madaxweyne Biixi xilka hayay lagu xasuusan doono xadhig, cabudhin, iyo qaybsanaan bulsho.

Xoghayaha guud ee Xisbiga WADDANI Khadar Xuseen Cabdi, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in aragti la’aan iyo qorshe la’aan ka turjumayso 5-tii sanno ee ay jirtay xukuumada Kulmiye.

Sidoo kale, waxaa uu sheegay in qorshe la’aanta xukuumadda ku tusayso in wasaaradihii ay intay galaan mareegaha dowladdo kale ay soo qaadanayaan siyaasado shisheeye, isaga oo uga jeeda wasaaradda caafimaadka oo la sheegay in ay soo qaadatay siyaasada dowladda Sri lanka ee ku saabsan xummadda Dengi.

Xoghayaha, ayaa Madaxweynaha ku tilmaamay in uu yahay shakhsi dagaaladii uu galay ay maskaxdiisa wax yeeleen, oo isku haysta in uu weli jabhadyahay, isla markaana aan u dhaqmayn sidii qof masuula ee u dhaqmaya sidii qof jabhad ah oo kale, isaga oo sheegay in uu ergo kasta diiday.

Eedaha xisbiga Waddani, ayaa waxaa si adag uga jawaabay Wasiirka wasaaradda Xannaanada Xoolaha Somaliland Siciid Sulub Maxamed, isagoo xukuumadda ka difaacay eedaha xisbiga Waddani.

Wasiirka, ayaa sheegay in mucaaradku ay kala qaybiyeen bulshadii Somaliland, oo mudadii uu madaxweyne Biixi joogay ay shacabka qabyaalad, muran iyo cunfi ku abuureen, isaga oo sheegay in muddo kordhinta aan laga laaban doonin.