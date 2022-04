“Xisbiga Wadani waxay ka xun yihiin Talaabooyinka Ciidamadda Booliska…”

Hargeysa (HP): Xisbiga KULMIYE, ayaa qaar kamid ah xildhibaannada golaha wakiilada ugu jira xisbiga WADDANI, ku eedeeyay in ay caadaysteen, wax ka sheega iyo u gacan qaadka ciidanka.

Afhayeenka xisbiga KULMIYE, Cabdinaasir Muxumed Xasan Buuni oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga WADDANI, ay caado ka dhigteen ka been abuurka, iyo wax ka sheega ciidanka.

Buuni ayaa sheegay in xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun uu horay gacan ugu qaaday ciidamada booliiska, xilli shaqaaqo ka dhacday xarunta golaha wakiillada, isla markaana ay ka sugayeen shir’guddoonku in uu anshax mariyo balse aanay taasi dhicin.

Afhayeenka Kulmiye Buuni oo hadalkiisa ula jeeday xildhibaan Maxamed Abiib oo shalay sheegay in taliyaha booliisku uu aflagaadeeyay, ayaa sheegay in ka xisbi ahaan ay aaminsanyihiin in sharcigu xaaraantinimeeyay wax ka sheega ciidamada.



Geesta kale Afhayeen Buuni ayaa golaha Wakiillada Somaliland usoo jeediyay, in ay talaabo ka qaadaan xildhibaannada uu ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen sharafta ciidamada kala duwan.

Hadalka Buuni ayaa imanaya iyadoo maalintii shalay uu xildhibaan Maxamed Abiib, Taliyaha Ciidanka Booliiska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ku eedeeyay in uu u hanjabay.

DAAWO: Afhayeen Buuni oo arrimahaasi ka hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.