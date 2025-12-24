Xisbiga KULMIYE oo soo dhaweeyey go’aanka Komishanka Doorashooyinka

Hargeysa,(HargeisaPress) – Xisbiga Kulmiye ayaa soo dhaweeyey go’aankii Komishanka Doorashooyinka, waxaana sidaas lagu sheegay war saxaafaddeed ka soo baxay Xisbiga oo u dhigan sidan:
Xisbiga KULMIYE waxa uu soo dhawaynayaa go’aanka ay Komishanka Doorashooyinka Qaranku ka gaadheen diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha ka horreysa doorashooyinka muddeysan 31/05/2026, isagoo tixgalinaya Dastuurka JSL, gaar ahaan qodobkiisa 9aad farqadihiisa 1aad, 2aad iyo 3aad oo tilmaamaya nidaam-siyaasadeedka dalka iyo qodobka 22aad farqadihiisa 1aad iyo 2aad oo jidaynaya xuquuqda muwaadinka ee ah in uu wax dooran karo, lana dooran karo.
Go’aanka maanta oo taariikhdu tahay 24/12/2025 ay soo saareen Komishinka Doorashooyinka Qaranka (KDQ) ee ku saabsan qaabka loo qabanayo Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha, kuna sheegeen in ay qaateen dib-u-furista diiwaangelintu inay ka qabsoonto 500 goobood oo ka kooban dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan. Sidoo kalena la saxo wixii khaladaad ah ee ku jira xogta diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha. Waxa uu Xisbiga KULMIUE u arkaa in uu yahay tallaabo loo qaaday dhanka in doorashooyinku waqtigooda ku qabsoomaan.
Marka horeba hawlaha diiwaangelinta iyo doorashooyinku waxay ahaayeen shaqo uu leeyahay KDQ oo uu siinayo Xeerka Guud ee Doorashooyinka Qaranka iyo Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha Xeer LR: 91/2023.
Ugu dambayn, Mowqifka Xisbiga KULMIYE ee la xidhiidha doorashooyinku waa mid cad oo ah; in doorashooyinka waqtigooda ku dhacaan, maadaama ay tahay mid dastuuri ah, isla markaana laga fogaado qalalaasaha mar walba ka dhasha dib-u-dhaca doorashooyinka dalkeena JSL.
Sidoo kale, xisbiga KULMIYE waxa uu caddaynayaa inuu diyaar u yahay in uu ka qaybqaato doorashooyinka muddaysan 31.05.2026.
ALLAA Mahad leh
Mustafe Cabdi Ciise (Shiine)
Afhayeenka xisbiga KULMIYE