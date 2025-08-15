Xisbiga KAAH Oo Soomaaliya ku Eedeeyey inay la Shaqayso Al-shabaab

By
Wararka Maanta
-
0
92

Hargeysa (HargeisaPress) – Xisbiga KAAH ee Somaliland, ayaa Dowladda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyey inay gacan-saar la leedahay Kooxda Al-shabaab, isla markaana dhaqaalaha Caalamku ku caawiyo si Al-shabaab loola dagaallamo, bedeelkiisa ay ku maalgeliso.

War-saxaafadeed uu maanta soo saaray Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Xisbiga KAAH Ambassador Barkhad M Kaariye, ayuu ku sheegay in Jamhuuriyadda Somaliland ay meel adag ka taagan tahay la-dagaallanka xagjirka iyo afkaaraha ka dhasha, isla markaana ay dakhliga bulshada dalku bixiso lagu bixiyo sugitaanka amniga Qaranka.

Taa beddelkeeda ay Xukuumadda Soomaaliya gacan-saar la leedahay kooxaha argagixisada ah oo qaarkood illaa Wasiirro ka noqdeen Xukuumadda Soomaaliya.

Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Xisbiga KAAH Ambassador Barkhad M Kaariye

