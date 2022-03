Xildhibaan Qodax Oo Biyo Gaadhsiiyay Degaamo Ka Tirsan Salaxley iyo DDS Itoobiya

By admin

Salaxley (HP): Xildhibaan C/naasir Yuusuf Qodax, ayaa Jimcihii Afraad ee shalay si xidhiidh ah uga qaybiyay deegaamo ka tirsan Salaxley iyo Dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.

Caawimadaasi biyaha ah ee uu qaybiyay xildhibaan Qodax, ayaa dhamayd 47 Booyadood oo biyo ah oo uu u qaybiyay 24 tuulo oo hoos yimaadda Degmada Sallaxley iyo deegaamo kale oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.

Xildhibaan Qodax, oo arrimahaasi ka warbixinayayna waxa uu yidhi “Alxamdulilaah Waxaan Jimcihii Afraad ee shalay ahaa aanu u qaybinay 47 Booyafood oo biyo ah 24 tuulo oo hoos yimaadda Degmada Sallaxley iyo deegaamo kale oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.



Deegaamada aanu gaadhsiinay biyaha ayaa sidan soo socota u kala helay biyaha, iyadoo mid walba lagu dabaqayay duruurfteeda biyo-la’aaneed iyo tirada dadweynaha ah ee ku nool tuulada.

Waxaanay kala ahaayeen deegaamada biyaha la gaadhsiiyay sidan shaxda hoose ku qoran.

1. Kaam Abokor 3 Booyadood

2. Ina Guuxa 2 Booyadood

3. Aadan Abokor 1 BOOYAD.

4. Laanqayrta Celiyo 2 Booyadood

5. Qool-buulalle 4 Booyadood.

6. Kaam Iidle 2 BOOYAD.

7. Kaam Maxamed 1 BOOYAD.

8. Sanqoole 2 BOOYAD.

9. Cabdi Yuusuf 1 BOOYAD.

10. Iba,caanood 1 BOOYAD.

11. Burco-duurray 4 Booyadood.

12. Balliga Cabdi 2 Booyadood.

13. Rabaso 4 Booyadood.

14. Celiyo(Sare) 2 Booyadeed.

15. Maygaagta 2 Booyadeed.

16. Garaabiidada 1 Booyad.

17. Sharmaarke 2 Booyadood.

18. AAR-JOOG 1 Booyad.

19. Waabo-cadde 1 Booyad.

20. Garagarada 2 Booyadood.

21. Raybadalay 2 Booyadood.

22. Shabeelle 1 Booyad.

23. Dhago Ma Leh 2 Booyadood.

24. Gaashaanka 1 Booyad”.



Geesta kale xildhibaan Qodax, waxa uu balan qaaday inuu sii wadi doono hawsha biyo gaadhsiinta dadka ay haleeshay abaarta iyo biyo la’aantu.

Waxaanu ugu baaqay xukuumadda Somaliland iyo cid kastoo wax ku tari karta bulshadda ay abaartu ku dhufatay in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha.

“Insha ALLAHU waan sii wadi doonaa u gurmadka iyo u adeegida dadka tabaalaysan ee ay abaartu hayso. ILLAAHAY na SWT waxaan ka baryayaa in uu abaarta inaga soo jabiyo abaarta.

Cid kasta oo maanta wax tari karta dadkooda tabaalaysa na waxaan u soo jeedinayaa in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha. Haday dawlad tahay iyo shicib-ba” ayuu yidhi xildhibaanku.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.