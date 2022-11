Xildhibaan Laabsaalax: “Dalalka Jaarkeena Kama Dhacdo Dal Miisaaniyaddiisa Gole Waxka Bedelo”

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Xildhibaan Xasan Dhuxul Laabsaalax oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha Wakiillada Somaliland, ayaa waxaa uu ka hadlay Odoroska Miisaaniyad-sannadeedka 2023-ka oo uu golahoodu maanta ansixiyay.

Xildhibaanka Laabsaalax oo ansixinta kadib warbaahinta la hadlay, ayaa waxaa uu sheegay in aan wax awood ah la saarin waxyaabihii daruuriyaadka ahaa ee loo baahnaa in xooga la saaro.

Sidoo kale, xildhibaanku waxaa uu sheegay in uu ka mid ahaa Xildhibaanadii qabay in dood la geliyo Odoroska Miisaaniyadda inta aan la ansixin islamarkaana ay haboonayd in laga doodo.

Wuxuu sheegay in dalalka jaarka aanay habayaraatee ka dhicin oo aanay jirin gole Wakiillo oo faro-farayn iyo waxka bedel ku sameeya miisaaniyad dowladeed, taasina ay tahay mid ay Somaliland dheer tahay dalalkaasi.

Xildhibaan Xasan Dhuxul, ayaa geesta kale waxaa uu ka hadlay miisaaniyada golaha Wakiillada oo uu maanta golahoodu korodhsaday.