Xildhibaan Kaare oo ka hadlay xaaladda gobolka Sool iyo faragelinta Soomaaliya

Hargeysa (Hargeisa Press)- Xildhibaan Axmed Maxamed Maxamuud (Kaare), oo ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland kana mid ah xildhibaanada mucaaridka ee xisbiga KULMIYE, ayaa ka hadlay xaaladda amni ee gobolka Sool iyo faragelinta ay Soomaaliya ka waddo bariga dalka, isaga oo si qoto dheer u falanqeeyay sababaha keena in Somaliland, ka gabato dawladda taagta-daran ee Soomaaliya.

Xildhibaan Kaare wuxuu si geesinimo leh u soo bandhigay mowqifkiisa ku aaddan difaaca qarannimada iyo baaq mideysan oo ku wajahan dowladda, ciidamada, iyo shacabka Somaliland, waxa uu intaas ku darey in xaaladda Laascaanood aanay ahayn mid cusub, balse ay muddo dheer soo socotay, waxaanu ku eedeeyay Dowladda Federaalka Soomaaliya inay si toos ah uga dambeyso falalka xasillooni darrida ah ee ka dhacaya bariga Somaliland.

Waxaa uu tusaale usoo qaatay in madaxweynaha Soomaaliya aanu gaadhi karin magaalooyin badan oo hoos yimaadda xukunkiisa, sida Kismaayo, Baydhabo iyo Boosaaso, hadana uu doonayo in ay Somaliland faragelin ku sameeyo.

Xildhibaan Kaare wuxuu su’aal geliyay sababta ay Somaliland, oo ah dal 34 sano jir ah uga warwareegeyso dawlad daciif ah oo gudaha dalkeena aan ka talin karin, waxaanu xusay in sababtu ay tahay kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo midda bulsho ee ka dhex jirta Somaliland gudaheeda.

Waxaa uu caddeeyay in inkasta oo ay mucaarid yihiin, hadana ay diyaar u yihiin inay difaacaan qarannimada Somaliland mar walba, si la mid ah sidii ay horeba u sameeyeen, wuxuu hoosta ka xariiqey in mucaaridnimadu aanay ka hor istaagin taageeridda nabadda, amniga, iyo xuduudaha dalka.

Sidoo kale, wuxuu ugu baaqay xukuumadda in si rasmi ah loo diyaariyo qorshe difaac qaran, iyadoo la xaqiijinayo in nabadda gobolka Sool loo maro qorshe amni oo dhab ah, waxaanu farta ku fiiqey in dowladda Soomaaliya ay hub, saanad, iyo ciidamo u daad-gureyneyso gudaha Somaliland, sidaas darteedna aan la eegan karin.

Xildhibaan Kaare, waxa uu sicad u taageeray gogosha nabadeed ee uu fidiyay Madaxweynaha Somaliland, isagoo ku tilmaamay tallaabo waxtar leh oo u baahan taageero siyaasadeed iyo mid bulsho.

Xildhibaanku wuxuu xusay baahida weyn ee loo qabo in si gaar ah loo ilaaliyo amniga gobolka Sanaag, waxaanu soo jeediyay in Golaha Wakiilladu u yeedho Taliyaha Booliska JSL, si uu warbixin uga siiyo xaaladda amni ee magaalada Hargeysa, waxa uu intaas raaciyay in miisaaniyadda cusub ee dhawaan Golaha horkeeni doonto, lagu saleeyo mudnaanta difaaca qaranka, isaga oo iftiimiyay in xaaladda dalka ay u baahan tahay dhaqaale, qalab, iyo siyaasad cad oo lagu difaaco jiritaanka Somaliland.

Waxaanu yidhi. “Doodani wakhtigeedii way ka soo habsaantay, waa dood muhiim ah, Sool mar xaladeedu maaha mid imika soo bilaabantay balse waa mid soo socotay, waxa xaalada Laascaanood ka taagan abuurey waa dowladda taagta daran ee Soomaaliya, oo aynu ognahay in aanu Kismaayo, Baydhabo, Boosaaso, madaxweynaha Soomaaliya gaadhi karin, balse waxa aynu isweydiineyna innaga oo dowlad 34 sano jirta inaynu ka cabano dowladdaasi taagta daran, waxa keenay waa kala qaybsanaanteena gudaha.

Haddii aanu nahay xildhibaanada mucaaridka ee xisbiga KULMIYE, shalay waxaanu difaaceynay Qarannimada Somaliland, maanta sidii uunbaanu u difaaceynaa, waxaanu madaxweynaha JSL, iyo xukuumadda ku garab taaganahay waxkasta oo nabadgelyada gobolka Sool, lagu soocelinayo isla markaana xuduudaheeni lagu sugayo, diyaar ayaanu u nahay.

Waxaanu soojeedineyna in xukuumaddu nabadgelyo kuwaajahdo, oo bulshada Sool, waa Somaliland, balse waa inay barbar socota udiyaar-garow difaac Qaran, maanta dowlad ayaa loo sameeyay hub iyo saado kale oo milateri ayaa lagu soo daad-gureynayaa.

Waxaanu leenahay xukuumadu haw diyaargarowdo difaaca Qaranka, hadii aanu nahay xisbiyada Qarankana waanu garab taaganahay.

Nabadgelyada gobolka Sanaag aad iyo aad ayaynu ugu baahanahay, waa mid aanu xukuumadda ku garab taaganahay, nabadgelyada ay fidiyeen, gogosha nabadeed ee madaxweynaha JSL, fidiyay waanu soo dhaweynaynaa.

Waxaan soojeedinaya in loo yeedho taliyaha ciidanka booliska JSL, waa inuu warbixin innaga siiyo waxa nabadgelyo la’aanta Hargeysa, halkan gaadhsiiyay, waa in qorshe laga yeesha qorshuhu muxu yahay.

Miisaaniyada dhawaan ina hor iman doonta difaacada Qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland, haloo jiheeyo”

Gaba-gabadii waxa dooda xildhibaanku ku biya-shubatey in la muujiyo midnimo qaran, in la taageero dowladda si amniga loo sugo, isla markaana la joojiyo khilaafaadka gudaha oo fursad siiya faragelinta dibadda.