Xiisadaha Siyaasadeed ee Ka Dhalan Kara Booqashada Raysal Wasaare Xamse Barre ee Laascaanood iyo Xiriirka Somaliland.

Haddii Raysal Wasaare Hamsa Bare uu booqdo Laascaanood, waxay noqon kartaa arrin siyaasadeed iyo amni oo xasaasi ah, waxaana laga yaabaa inay kiciso khataro dhowr ah, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo xaaladda iyo xiriirka adag ee u dhexeeya Somaliland iyo dowladda Federaalka ee Soomaaliya.

Laascaanood, oo ah caasimadda Gobolka Sool, ayaa ah deegaan muran siyaasadeed iyo mid amni oo muddo dheer soo jiray. Gobolkaas waxa uu ku soo noqnoqday xiisado siyaasadeed oo dhex maray Dawlada Somaliland iyo Puntland, iyo sidoo kale dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Booqashada Raysal Wasaare Bare ee Laascaanood waxay noqon kartaa mid saamayn ballaaran ku yeelata xaaladda guud ee gobolka.

1. Khatarta Siyaasadeed iyo Xiriirka Somaliland

Dhinaca Somaliland: Somaliland waxay si adag u difaacaysaa madax-bannaanideeda iyo jiritaanka maamulka gobollada ay maamusho, oo ay ku jirto Laascaanood. Haddii Raysal Wasaare Bare uu tago Laascaanood, waxay Somaliland u arki kartaa inay tahay faragelin ku timaadda siyaasaddooda, taas oo suuragal ah inay keento khilaaf siyaasadeed oo dheeri ah. Booqashadiisa waxay muujin kartaa taageerada dowladda Federaalka ee Soomaaliya ee dadka deegaanka Laascaanood, taas oo sii xumeyn karta xiriirka Somaliland iyo dowladda Federaalka ee Soomaaliya.

Saameynta Beelaha: Laascaanood waxay hoy u tahay beelo isku dhafan oo taageero ka helaya Puntland iyo dowladda Federaalka. Haddii Raysal Wasaare Hamse uu muujiyo taageero dhinaca Federaalka, waxay Somaliland ku abuuri kartaa dareen diidmo iyo cadho ah, taasoo laga yaabo inay keento xiisado siyaasadeed iyo khilaafyo gudaha ah.

2. Khatarta Amni

Xaaladaha Amni: Booqashada Raysal Wasaare Kheyre waxay kicin kartaa rabshado iyo isku dhac amni, gaar ahaan haddii dadweynaha deegaanka ee Laascaanood ay si xooggan uga falceliyaan. Maadaama gobolka uu yahay goob uu ku sugan yahay dagaal iyo iska horimaadyo siyaasadeed iyo milatari, booqashada Raysal Wasaare Bare waxay ka dhalan kartaa halis amni oo ka timaadda Somaliland iyo maamulka Khaatumo waxaana dhici karta in ay kacaan ama ka falceliyaan.

Dagaallada Xigta: Xaaladda amni ee Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool waxay ka dhigan tahay in dhacdo kasta oo siyaasadeed oo weyn ay soo cusboonaysiin karto xiisadaha iyo dagaallada ka dhex socda kooxaha kala duwan, sida ciidamada Somaliland, kuwa Khaatumo iyo Puntland. Booqashada Raysal Wasaare Kheyre waxay kicin kartaa dagaal cusub ama kordhin kara dagaalladii hore.

3. Saamaynta Siyaasada

Ka qaybgalka Wadahadallada: Dhinaca kale, haddii Raysal Wasaare Hamse uu booqdo Laascaanood isagoo muujinaya sida ay dowladda Federaalka uga go’an tahay in xal siyaasadeed loo helo, waxaa laga yaabaa inay fursad u noqoto in la bilaabo wadahadallo dheeraad ah oo dhexmara dadka deegaanka iyo dowladda Federaalka, iyadoo laga yaabo in la gaadho heshiisyo dhexmara dhammaan dhinacyada.

4. Saamaynta Somaliland iyo Dowladda Federaalka

Xiisadaha Siyaasadeed ee Somaliland iyo Dowladda Federaalka: Booqashada Raysal Wasaare Hamse ee Laascaanood waxay ka dhigeysaa xaaladda Somaliland iyo dowladda Federaalka mid aad u kacsan, iyadoo Somaliland u arki karto inay tahay faragelin si toos ah uga timaadda dowladda Soomaaliya. Tani waxay sababi kartaa in Somaliland ay si weyn u diido siyaasadaha dowladda Federaalka, waxayna sii kordhin kartaa xiisadaha iyo is-afgaradka siyaasadeed ee ka dhex jira labada dhinac.

Gabagabo

Booqashada Raysal Wasaare Hamse ee Laascaanood waxay noqon kartaa mid ka mid ah dhacdooyinka xasaasiga ah ee keeni kara khataro dhinaca amniga, siyaasadda, iyo bulshada. Waxay u baahan tahay in si taxaddar leh loo wajaho si looga fogaado in xaaladda ka sii darto. Waxaa muhiim ah in dhammaan dhinacyada ay isku dayaan inay ku xalliyaan khilaafaadka si nabad ah iyo in la taageero wada-hadalada siyaasadeed si loo gaaro xallin waara.

By Abdiaziz Jama Haji Cami, MA in Diplomacy and Conflict Resolution