Xeerka Maalgashiga Qaranka Somaliland Oo La Daah-furay

Hargaysa (HP): Wasiirka wasaaradda Maalgashiga iyo Wershadaha Somaliland Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare, ayaa maanta magaaladda Hargaysa ka daah-furay xeerka maalgashiga qaranka ee Xeer LR 99/2021-ka.

Xeerka maalgashiga Somaliland oo dhaqan galay lana faafiyay sanadkii hore badhtamihiisii ayaa ka kooban 33 qodob,







Kaasoo dulucdiisa guud tahay dhiiri gelinta maalgashiga khayraadka dalka ka shisheeyaha iyo ka gudaha ba.

Xeerkan maalgashigu wuxuu hagayaa oo uu adkaynayaa aasaas sharci na uu siinayaa siyaasadda maalgashiga ee qaranka (national foreign investment policy), sida uu sheegay wasiirka Maalgashiga iyo Wershadaha Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare.

Wasiirku waxa kaloo uu sheegay in maalgashigu uu ka imanayo dhawr meelood oo ay ugu horayso in ganacsatadda wadanka lagu dhiiri geliyo in ay maalgeliyaan khayraadka dalkeenna. Iyadoo meelaha mudnaanta la siinayo ay ka mid yihiin Beeraha, Xoolaha, Kalluumaysiga, iyo Macdanta.



Geesta kale wasiirka Maalgashiga iyo Wershadaha Somaliland waxa uu sheegay in mudada uu dhaqan galka ahaa xeerka maalgashigu in ay aad u korodhay tiradda shirkadaha ajaanibka ah ee dalka u yimid in ay maalgashadaan.

Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare, ayaa tilmaamay in xeerka maalgashiga qaranka ee Xeer LR 99/2021-ka oo 301 shirkadood ay wasaaradda maalgashigu diiwaan gelisay, kuwaasoo 196 ka mid ah ay leeyihiin muwaadiniin reer Somaliland ah, halka 106-da kalena ay yihiin ajaanib.

Dhinaca kale xafladii lagu daah-furayay xeerka Maalgashiga waxaa ka soo qayb galay wasiirka qorshaynta, wasiirka Beeraha, masuuliyiin ka socday World bank IFC, guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland guddoomiyaha ururka wershadlayda, guddoomiyaha rugta ganacsiga.





Agaasimaha Guud ee wasaarada Maalgashiga iyo Wershadaha Maxamed Cismaan Siciid, Compony-ga East African Constractors Limited ‘EACL’, Xilibaanno ka tirsan golaha Wakiiladda, Baananka iyo Shirkadaha ay wada shaqaynta dhaw leeyihiin wasaaradda ee ka shaqeeya xaga Maalgashiga.

Hargeisa Press.om/Hargeisa Office.